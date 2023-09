Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zelfgebouwde Saab EX kan van jou zijn, en dat wil je

Ken je deze auto nog? Nee, wij ook niet. Deze EX is dan ook nooit door Saab gebouwd, een liefhebber van het merk stak zelf 3.000 tot 4.000 uur in het bouwwerk. En nu is hij te koop!

Ter ere van het 50-jarige jubileum van het Zweedse merk bouwde de Noor Per Ekstrom een auto waarin de beste ontwerpen van Saab worden gebundeld.

Zelfgebouwde Saab EX

De auto begon zijn leven als Saab 900 die de fan zelf nieuw kocht bij de fabriek. De achterklep werd aangepast en kreeg het glas van de 900 cabriolet. Daarbij is het dak 7 centimeter verlaagd en werd de auto verbreedt. De wielkasten zijn vervangen door die van een CS 9000 en de tankdop is verplaatst. Opvallend is dat deze zelfgebouwde Saab goedgekeurd is voor de openbare weg en nog in 2023 geïnspecteerd is. Kortom, je kunt er echt mee rijden!

Onder de motorkap ligt een 2,3-liter vier-in-lijn met turbo. De aandrijflijn in de Saab EX is goed voor 223 pk. Het motorblok heeft inmiddels 154.000 kilometer achter de rug.

Het prijskaartje

De zelfgebouwde Saab EX kan nu van jou zijn. Het model wordt aangeboden bij veilinghuis Bonhams. Dat het lastig is om een prijskaartje aan de auto te hangen, bewijst de schatting van de veilingmeesters. De auto zal volgens de experts tussen de 60.000 tot 90.000 euro opleveren. Een flink bedrag, maar dan heb je wel een unieke auto.

De Saab EX staat in het Belgische Knokke en wordt tijdens de Zoute Sale verkocht. De veiling vindt plaats op 8 oktober om 13.00 uur.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.