Hamilton noemt gat met Verstappen ‘krankzinnig groot’

Formule 1-coureur Lewis Hamilton noemt het grote verschil in snelheid met Max Verstappen ‘zorgwekkend’. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes, die vorige week nog hoopvol was na zijn derde plaats in de Grote Prijs van Singapore, klonk na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Japan bijna wanhopig. Hamilton eindigde als zevende, maar was in zijn snelste ronde meer dan een seconde langzamer dan Verstappen, die poleposition pakte met een nagenoeg perfect rondje op het circuit van Suzuka. “Dat verschil is krankzinnig groot”, zei de Brit.

Hij was al niet te spreken over zijn auto in de trainingen op vrijdag, maar Hamilton moest toegeven dat de W14 op zaterdag een stuk beter aanvoelde. “In de trainingen op vrijdag was het verschrikkelijk, maar we hadden goede veranderingen doorgevoerd en de auto voelde vandaag goed echt goed aan. Ik was er wel blij mee. Helaas zijn we niet snel genoeg, vooral in de eerste sector van dit circuit zijn we te langzaam. Het gat met Verstappen is op dit moment een seconde en dat is ook met het oog op volgend jaar zorgwekkend. We gaan het zondag moeilijk krijgen in de race.”