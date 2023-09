Deel dit: Share App Mail Tweet

Sargeant incasseert al tijdstraf vóór de start van GP Japan

De Amerikaanse Formule 1-coureur Logan Sargeant heeft voor de start van de Grote Prijs van Japan al een tijdstraf van tien seconden gekregen. Zijn team Williams heeft zoveel onderdelen moeten vervangen aan zijn gecrashte auto, dat er volgens de stewards van autosportbond FIA sprake is van een nieuwe auto. Aangezien een team per race maar twee auto’s mag inzetten en Alexander Albon de tweede auto bestuurt, krijgt Sargeant straf. Hij zal ook vanuit de pitstraat moeten starten.

De Amerikaan reed zijn auto zaterdag tijdens de kwalificatierace op het circuit van Suzuka hard de vangrails in nadat hij een bocht miste. De Williams was total loss. Aangezien hij geen tijd neerzette, zou hij sowieso al vanaf de twintigste en laatste plaats starten in de race, die om 07.00 uur begint en waarin Max Verstappen vanaf poleposition op jacht gaat naar zijn dertiende zege in dit seizoen.