Pérez staakt na twee botsingen voortijdig de strijd in GP Japan

Sergio Pérez heeft de Grote Prijs van Japan voortijdig beëindigd. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull stuurde zijn auto na vijftien ronden de garage in. Hij veroorzaakte in de korte tijd dat hij op het circuit van Suzuka reed twee aanrijdingen en incasseerde twee tijdstraffen. Na een pitstop, waarin hij voor de tweede keer een kapotte voorvleugel liet vervangen, gaf hij door dat zijn auto niet goed aanvoelde.

De snelle opgave van Pérez is een tegenvaller voor Red Bull, dat in de Grote Prijs van Japan al de wereldtitel bij de constructeurs kan veroveren. De Mexicaan zal nu geen punten scoren, dus komt het aan op Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen moet er in zijn eentje voor zorgen dat Red Bull na de race 309 punten of meer heeft dan de rivalen van Mercedes. Vooralsnog rijdt de Nederlander halverwege de race soeverein aan de leiding.