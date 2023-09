Deel dit: Share App Mail Tweet

Autorijden wordt alsmaar duurder, dus je probeert zuinig en slim te zijn. Jahaa…, maar je hebt wel vaak twee of drie passagiers aan boord, dus vier deuren en een béétje ruimte is wenselijk. Zo ben je eigenlijk knap veeleisend… maar onmogelijk is het niet.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke betrouwbare auto koop je voor 5.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

3 ruimte betrouwbare auto’s voor maximaal 5.000 euro

Chevrolet Cruze (2009 – 2014)

Honda Civic Sedan Hybrid (2004 – 2011)

Toyota Prius (2003 – 2009)

1. Chevrolet Cruze (2009 – 2014)

In deze rubriek was de conclusie al vaak: koop een kwalitatief goede auto, die niet mateloos populair is. Zo’n auto is deze Cruze. Helaas is de Koreaanse tak van Chevrolet in 2014 bij gebrek aan succes uit Europa verdwenen, waardoor de belangstelling voor occasions terugliep.

Niettemin is er best veel te zeggen voor bijvoorbeeld het model Cruze, een wat conservatieve vierdeurs sedan. Spannend is het niet, maar hij is ruim genoeg voor vier volwassenen en heeft liefst 450 liter bagageruimte. Hij rijdt best behoorlijk en een 1,6, de meest voorkomende motor, haalt wel 1 op 14. Ze staan niet op elke straathoek, maar bij een autobedrijf in Leiderdorp staat een compleet uitgeruste 1.6 LS (2010, 130.000 km) voor € 4.995.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Kwalitatief is de Cruze een prima auto. Er is maar een paar kleine euveltjes bekend. Als het dashboard ‘dood’ blijft nadat de motor is gestart is een simpele reset de oplossing: motor uit, accu losmaken, tien minuten wachten, aansluiten: opgelost. De 1,8 liter benzinemotor heeft een variabele inlaat. Als de motor slecht trekt òf een rammelend geluidje maakt, dat zit dat systeem vast of het is juist losgetrild. In beide gevallen is de reparatie een peulenschil.

2. Honda Civic Sedan Hybrid (2004 – 2011)

Nee, deze Honda is niet Japans! Het is een model uit Amerikaanse productie, dat wel hier is verkocht. Deze vierdeurs sedan líjkt ook niet eens op de andere Civics uit die tijd. Toch zijn er best wat van verkocht in ons land, mede omdat het model destijds gunstig in de zakelijke bijtelling viel.

Deze Civic is een mild-hybrid, dus de elektromotor helpt wel mee, maar drijft de auto nooit zelfstandig aan. Die twee motoren zijn aan elkaar gekoppeld via een automatische transmissie. Mede daardoor is dit een erg gemakkelijk rijdende auto, met een behoorlijk comfort. Een gemiddeld verbruik rond 1 op 18 is prima te halen. Bij een autobedrijf in Hoofddorp staat een zwarte (2009, 262.000 km) voor € 4.950.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

In grote lijnen is ook deze Civic heel betrouwbaar. Bekende storingen betreffen vooral de automatische transmissie, waaraan wel eens een sensor kapotgaat. De auto rijdt dan niet sneller meer dan 60 km/u… dus direct naar de garage! Een andere sensor blokkeert de pook van de automaat in de P-stand. Dat is lastig! De accu is op zich heel sterk, maar deskundige controle voor aankoop is aanbevolen. Bij veel van deze Honda’s is de accu al in een vroeg stadium onder garantie vervangen, dat is in de onderhoudshistorie terug te vinden.

3. Toyota Prius (2003 – 2009)

Met de Prius heeft Toyota pionierswerk verricht, voor de acceptatie van hybridetechniek. Deze tweede generatie is wel tamelijk eigenzinnig. Er is veel voor een Prius te zeggen, ook als occasion. Z’n hele vormgeving suggereert al stroomlijn en dus een laag verbruik. Afhankelijk van het gebruik ligt dat tussen 1 op 18 en 1 op 20.

De hybridetechniek regelt dat de elektromotor de auto aandrijft, als de benzinemotor niet efficiënt is, bijvoorbeeld bij wegrijden uit stilstand. Die ingewikkelde techniek maakt niettemin dat juist bedieningsgemak een heel sterke eigenschap van de Prius is. Iedereen kan ermee overweg! Dit model is ook als occasion nog best te vinden, bijvoorbeeld die mooie blauwe (2005, 209.000 km) bij een autobedrijf in Apeldoorn voor € 4.950.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Geheel volgens verwachting is deze tweede generatie van de Prius uitermate betrouwbaar. Er is geen enkel euvel bekend dat wel eens vaker bij dit model voorkomt. Inmiddels zijn deze auto’s natuurlijk wel wat op leeftijd. De vrees is niet helemaal ongegrond dat de batterij van het hybride-systeem na enkele tonnen op de teller aan vervanging toe is. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, het loont de moeite dit goed uit te zoeken. Een Prius waarvan de batterij al is vernieuwd, heeft uiteraard een enorm voordeel, die kan weer jaren vooruit.

Welke occasion wordt het?

Dit zijn alle drie best slimme keuzes. Ze bieden véél auto voor een bescheiden prijs, maar de rijkosten tellen ook zwaar. De voorkeur gaat dan naar de eigenwijze Prius, vanwege het laagste brandstofverbruik en hij is ook een klasse goedkoper in de Houderschapsbelasting.