Deel dit: Share App Mail Tweet

’s Werelds goedkoopste auto van Tata als Nederlandse occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een auto van Tata Motors (zusteronderneming van Tata Steel). Het model was ooit de goedkoopste auto ter wereld.

In Nederland kennen we Tata van de staalfabriek bij IJmuiden, maar niet zozeer van de auto’s. Dat is maar goed ook, want wat veiligheid betreft kan je beter in een andere occasion stappen.

‘s Werelds goedkoopste auto

Er zijn maar twee Tata Nano’s in Nederland, waarvan er dus een te koop is als occasion. De destijds goedkoopste auto was 1500 euro. Nu als occasion vraagt de verkoper er 4 mille voor. Voor dat geld kan je veel beter een andere occasion kopen.

Het is wel bijzonder dat de Tata Nano te koop staat. De occasion heeft een 0,6-liter tweecilinder die goed is voor 38 pk en 51 Nm aan koppel. Middels een handgeschakelde vierbak worden de achterwielen aangedreven.

Van 0 naar 60 kilometer per uur ‘sprint’ de Tata Nano in 30 seconden. 100 kilometer per uur is volgens de verkoper haalbaar, al staat bij de advertentie dat het af te raden is om er zo hard mee te rijden:‘snelweg vermijden is aan te raden’. ’s Werelds goedkoopste auto is heeft een gewicht van slechts 642 kilogram.

De Tata Nano als occasion

De occasion komt uit 2013 en staat sinds 2015 op Nederlands kenteken. De kilometerteller staat op 82.000 kilometer.

Helemaal ongeschonden is de goedkoopste auto uit India niet de afgelopen 10 jaar doorgekomen. De voorbumper is ‘versierd’ met vinnen en de kleinste vierdeursauto ooit beschikt nu over een sportuitlaat. Wellicht heeft dat de Tata Nano één pk extra opgeleverd.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.