Waarom de GT3 R Rennsport de ultieme Porsche 911 is, maar je ‘m niet wil

Porsche laat een gloednieuwe 911 GT3 R Rennsport zien. Een nieuwe brute circuitracer voor de liefhebber. Maar er zijn twee belangrijke redenen om deze auto niet te kopen.

De 911 GT3 RS ken je als liefhebber wel. De auto is straatlegaal, zelfs als hij over het Weissach-pakket beschikt met gigantische spoiler. Voor op het circuit heeft Porsche de 911 GT3 R, hier komt dus nog een speciale Rennsport-versie bij.

De Porsche 911 GT3 Rennsport is een ultiem circuitmonster

Wat direct opvalt, is de gigantische spoiler aan de achterkant van de Porsche 911 GT3 R Rennsport. Deze is gebaseerd op de 935 en laat zelfs de dakkapel die je bij het Weissach-pakket krijgt letterlijk in de schaduw staan. Alles voor de downforce!

Ook de kleuren zijn gebaseerd op die van 935, al is ook Ruby Red (roze) als kleur te bestellen.

Waarom je ‘m niet wil

In tegenstelling tot de normale Porsche 911 GT3 R voldoet deze Rennsport niet aan de FIA-eisen. Kortom, je mag niet met je nieuwe Rennsport in FIA-races meedoen én niet op de openbare weg rijden.

Echter, als je 951.000 euro hebt om aan een Porsche uit te geven. Dan heb je vast het budget ook om een circuit af te huren. Daarbij is dit waarschijnlijk dan niet je enige auto van het merk. In dat geval, zet ‘m maar in de garage!

Een heerlijke ongeblazen boxermotor

Het circuit is de enige plek waar de nieuwe Porsche 911 GT3 R Rennsport tot zijn recht komt. Achterin de auto ligt een 4,2-liter zescilinder boxermotor die tot 9400 toeren per minuut niet vraagt om het volgende verzet. Het vermogen ligt op 620 pk en het gewicht op 1.240 kilogram. Kortom, een heerlijke circuitauto.

De Porsche 911 GT3 R Rennsport is uniek

Porsche bouwt maar 77 exemplaren van de GT3 R Rennsport voor dus 951.000 euro. Oja, dat is wel de prijs exclusief btw. Dus tel hier nog eens 21 procent bij op! Of de auto’s echt op het circuit gebruikt gaan worden, is met dit soort limited editions altijd maar de vraag.

Er zijn ook liefhebbers die het model bewaren (als investering). Jammer natuurlijk, al zorgt het er wel voor dat liefhebbers jaren later nog van de bijzondere Porsches kunnen genieten.