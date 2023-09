Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportauto kan je rijden van een AOW-uitkering

Als je met pensioen gaat, heb je meer tijd voor je hobby’s. In het geval van autoliefhebbers betekent dit wellicht een oldtimer kopen. Maar wat als je niet zo van sleutelen houdt? We kijken naar wat voor een sportauto je met een AOW-uitkering kan leasen.

Natuurlijk is dit artikel puur hypothetisch. Veelal wordt (een deel van) de AOW gebruikt om de vaste lasten te betalen en is het geld niet over voor een auto. Heb je veel pensioen, dan kan het wellicht wel.

Hoeveel AOW-uitkering krijg je?

In Nederland krijgen mensen met een partner 929,24 euro netto per maand aan uitkering. Zonder heffingskorting is dat 750,91 euro netto per maand. Alleenstaande krijgen 1.378,58 euro netto per maand. Zonder heffingskorting is dat 1.101,56 euro netto per maand. Genoeg voor een sportauto, toch? We rekenen voor nu met het bedrag zonder heffingskorting en vakantiegeld.

Deze sportauto kan je rijden

Voor het geld van de AOW-uitkering kan je bijvoorbeeld een Mazda MX-5 met de 184 pk aandrijflijn leasen. De cabriolet is een heerlijke auto om ritjes in te maken op een zomerse dag. Daarbij is het model een fijne sportauto. Eén nadeel: op je oude dag uit de lage roadster stappen kan een probleem zijn.

Voor de AOW-uitkering kan je ook een sportieve Cupra Leon VZ Performance, BMW i4 eDrive35, BMW 128ti of BMW 220i leasen.

AOW-auto voor alleenstaande

Ben je alleenstaand, en krijg je een AOW-uitkering van 1.101,56 netto per maand, dan kan je nog veel snellere sportauto’s leasen. Een van de leukste die we voor het geld kunnen vinden is een Alpine A110 met 252 pk.

Ook een BMW Z4 Roadster sDrive30i valt binnen het budget van je AOW-uitkering, en is een sportauto. Leg je nog iets bij, dan kan je ook een M240i rijden.

De prijzen zijn vergeleken bij DirectLease met een looptijd van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.