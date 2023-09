Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Volkswagen ID.7 in Nederland

Bijna een half jaar nadat we voor het eerst kennis maakten met de Volkswagen ID.7, hangen de Duitsers een prijskaartje aan de grote elektrische auto. Goedkoop is de EV niet.

Dat Volkswagen met de ID.7 een elektrische auto op de markt wil brengen die wat luxe betreft boven de Passat wordt gepositioneerd, was direct duidelijk. Het verschil in prijs is dan ook aanzienlijk – dit komt natuurlijk ook doordat de Passat (nog) niet volledig elektrisch is.

De prijs van de nieuwe Volkswagen Passat

De Volkswagen Passat heeft in Nederland een vanafprijs van 48.490 euro. Wat de nieuwe generatie kost, is nog niet bekend. De Volkswagen ID.7 is 15.500 euro duurder dan de Passat.

Voor net geen 64 mille krijg je de Pro business-uitvoering, momenteel is dit ook het enige uitvoeringspakket dat te bestellen is. Je krijgt een 77 kWh accupakket waarmee je een actieradius hebt tot 599 kilometer en kan snelladen tot maximaal 175 kW.

Aan het accupakket is een 286 pk en 545 Nm sterke elektromotor gekoppeld die enkel de achterwielen aandrijft. Hiermee sprint je van 0 naar 100 kilometer per uur in 6,5 seconden. Het versnellen stopt bij 180 kilometer per uur. De Volkswagen ID.7 mag tot 1.000 kilogram geremd trekken.

Hoe duur kan je de Volkswagen ID.7 maken Vinken we alle opties in de configurator aan, bijvoorbeeld: een warmtepomp, trekhaak, interieurpakket, een andere kleur en een exterieurpakket. Dan krijgt het model een prijskaartje van 72.240 euro.

Andere versies van de Volkswagen ID.7 zijn nog niet verkrijgbaar. Wel is duidelijk dat er nog meer varianten op de markt komen, bijvoorbeeld een GTX-model.