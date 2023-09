Deel dit: Share App Mail Tweet

Ricciardo ‘waarschijnlijk’ nog niet terug in GP Qatar

Daniel Ricciardo keert vermoedelijk ook in de Grote Prijs van Qatar nog niet terug in de Formule 1-auto van AlphaTauri. “Eerder niet waarschijnlijk dan waarschijnlijk”, sprak teambaas Christian Horner van Red Bull bij SkySports over zijn reserve, die het stoeltje van de tegenvallend presterende Nyck de Vries overnam bij zusterteam Alpha Tauri na de Grote Prijs van Italië.

De Australiër brak een middenhandsbeentje bij een crash in een vrije training voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort en is sindsdien uitgeschakeld. “Hij herstelt goed, maar hij hoeft zich niet te haasten”, zei Horner. “Daniel is verzekerd van een vast stoeltje voor volgend jaar, dus waarom zou hij zich haasten om terug te keren in Qatar? Het is misschien beter om die tijd te gebruiken als voorbereiding op de race in Austin, want dat is een hobbelig circuit. Maar ik weet dat hij zelf zijn zinnen heeft gezet op Qatar. Hij rijdt volgende week in de simulator en dan nemen we een beslissing.”

Ricciardo zal in 2024 voor AlphaTauri blijven rijden, samen met de Japanner Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die de laatste vier grands prix (Zandvoort, Monza, Singapore en Suzuka) Riccardio verving, zal volgend jaar weer reserve zijn.