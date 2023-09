Deel dit: Share App Mail Tweet

Wereldkampioenen klagen over veel te volle MotoGP-kalender

De MotoGP heeft met het aangekondigde recordaantal van 22 grands prix in 2024 wel de grens bereikt. Dat menen de oud-wereldkampioenen Fabio Quartararo en Marc Márquez. “Wat mij betreft, is dit wel de limiet. Het probleem is dat er niet alleen 22 races zijn, maar er komen ook nog eens 22 sprintraces bij”, aldus de Fransman Quartararo, die rijdt voor het fabrieksteam van Yamaha.

“Mentaal en fysiek is het zwaar. Je moet vanaf vrijdagochtend bij de eerste training al voluit gaan. Je ziet ook aan het aantal blessures dat de coureurs op de limiet zitten”, vervolgt de wereldkampioen van 2021. “Meer dan 22 races is in mijn ogen niet mogelijk. We mogen niet vergeten dat de MotoGP fysiek totaal anders is dan de Formule 1.”

Márquez, de zesvoudig wereldkampioen in de hoogste raceklasse, is het volledig eens met Quartararo. “We worden er weliswaar voor betaald, maar het zijn in totaal 44 races en dat is te veel. De meeste blessures zijn dit jaar het gevolg van crashes in de eerste ronden van een sprintrace of hoofdrace, omdat we meer pushen, meer risico nemen.”

De MotoGP heeft dit weekend de Grote Prijs van Japan op het circuit van Motegi op het programma.