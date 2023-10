Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom we geen woorden hebben voor de nieuwe Skoda Kodiaq

Bovenstaande kop bedoelen we vrij letterlijk, want de nieuwe Skoda Kodiaq is precies zoals een Skoda moet zijn; zó middle-of-the-road, dat we moeite hadden om een haakje voor dit verhaal te vinden.

Zomaar beginnen met schrijven, levert meestal niet het beste resultaat op. Een verhaal moet een kop en een staart hebben, een rode draad en – net zo belangrijk – een invalshoek. Iets opvallends, iets geks, iets speciaals.

Zaterdagfamilie in Skoda Kodiaq

En daar wringt de schoen in dit geval, want een Skoda is per definitie niet opvallend, gek of speciaal. Een Skoda is bedoeld voor zaterdagfamilies, die op zaterdag, maar ook op andere dagen, samen met andere zaterdagfamilies, zaterdagfamiliedingen doen.

Skoda heeft van doodgewoon zijn een ijzersterk imago weten te smeden. Daarbij helpt dat het merk dicht tegen Volkswagen aanschurkt op de premiumladder, van handige slimmigheidjes een soort merkidentiteit heeft gemaakt (Simply Clever) en nog steeds veel ruimte en uitrusting biedt voor een lagere prijs.

Kodiaq verkoopt nog goed

Toch verbaasde het ons hoe goed de huidige Skoda Kodiaq in Nederland nog verkoopt. Het model is ruim zes jaar oud, kan bij lange na niet tippen aan de populariteit van de elektrische Enyaq iV (3.850 geregistreerde exemplaren tot en met september 2023), maar zit de Octavia verrassend dicht op de hielen in de strijd om de tweede plek in de Skoda-ranglijst: 2.626 versus 2.957 auto’s.

Nu met hybridetechniek

Zijn grootste manco is het gebrek aan hybridetechniek. Dus brengt de nieuwe Skoda Kodiaq daar verandering in. Skoda lanceert geen elektrische versie van zijn grootste suv, maar kiest voor mild hybrid- en plug-in hybridetechniek. De Kodiaq 1.5 TSI mHEV, met 48 Volt-systeem, heeft 150 pk.

De PHEV erboven is goed voor 204 pk en heeft een 27,5 kWh-batterij, waarop hij 100 kilometer elektrisch kan rijden. Jammer genoeg is die laatste alleen als vijfzitter te bestellen. Kopers of leaserijders die per se zeven zitplaatsen willen hebben, kunnen niet anders dan voor de mild hybrid kiezen. Beide Kodiaq-varianten hebben een automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling. De plug-in hybride kan worden opgeladen met 11 kW AC of 50 kW DC.

Skoda Kodiaq langer dan eerst

Net als voorheen deelt de Kodiaq zijn MQB-platform met de Volkswagen Tiguan. Hij is echter een stuk langer, met een lengte van 4,76 meter. Daarmee is hij 6 centimeter gegroeid ten opzichte van de vorige Kodiaq, bij een gelijkgebleven wielbasis van 2,79 meter.

De bagageruimte van de Skoda Kodiaq is enorm, met standaard 910 liter inhoud (plus 75 liter) en met neergeklapte achterbank zelfs 2.105 liter. De genoemde waarden gelden voor de vijfzitsversie van de Kodiaq. De zevenzitter – waarin de passagiers op de derde rij profiteren van 1,5 centimeter meer hoofdruimte – komt tot een inhoud van 340 liter (plus 80 liter), die kan worden vergroot tot 2035 liter door zowel de tweede als de derde zitrij weg te vouwen.

Keuzehendel naar stuurkolom

In de rest van het interieur is ook meer ruimte beschikbaar, aldus Skoda. De keuzehendel van de automaat is bijvoorbeeld verplaatst van de middenconsole naar de stuurkolom, waardoor er in de middenconsole een opbergvak van 2,1 liter groot kon worden geplaatst. Optioneel is de zogenoemde phonebox, waarin twee telefoons gelijktijdig (en gekoeld) draadloos kunnen worden opgeladen.

De Skoda Kodiaq heeft standaard een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een 10-inch centraal geplaatst touchscreen met spraakbediening en gesture control. Tegen meerprijs kan het infotainmentscherm worden vergroot naar 13 inch en ook is er een head-up display beschikbaar. Controversieel, maar steeds gangbaarder, is de online shop, waarin opties digitaal kunnen worden aangeschaft.

Veel knoppen in Skoda Kodiaq

Prijzenswaardig is het feit dat Skoda vasthoudt aan fysieke toetsen voor de belangrijkste functies, zowel op het stuur als op de middenconsole. De drie draai- en drukknoppen onder de ventilatieroosters hebben een geïntegreerd schermpje. De buitenste twee zijn voor de bediening van de climate control, de middelste kan worden geconfigureerd.

Verder is het bijna overbodig om te melden dat de typische deurbeschermers van Skoda terugkeren, net als de paraplu’s in de deuren en de ijskrabber in de tankdop. Nieuw is dat de Kodiaq is uitgerust met gerecyclede bekledingsmaterialen en standaard schermreinigers voor de twee grote displays in het interieur.

Vier uitrustingsniveaus

Hoe het leveringsprogramma van de nieuwe Skoda Kodiaq eruitziet, heeft Skoda nog niet bekendgemaakt. We weten alleen dat er vier uitrustingsniveaus komen, met aan de bovenkant de Kodiaq Sportline. Alle uitvoeringen hebben led-lampen. Voor led matrix-verlichting, met daarbij een verlichte balk achter, vraagt Skoda meer. De Kodiaq staat pas in mei volgend jaar bij de Nederlandse dealers.