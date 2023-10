Deel dit: Share App Mail Tweet

Ni hao, er komen nog eens 3 Chinese automerken naar Europa

Opnieuw een bericht over nieuwe Chinese merken die naar Europa komen. Ditmaal gaat het om drie dochterondernemingen van Chery Automobile. De fabrikant die ook bezig is met de auto van Huawei.

Chery Automobile ken je waarschijnlijk nog niet. De fabrikant komt uit China en verkocht in 2022 meer dan 1,2 miljoen auto’s. Best een flink aantal dus.

Drie nieuwe Chinese automerken

Chery Automobile is een van de Chinese fabrikanten die met zijn automerken niet in Azië wil blijven. De autobouwer gaat de oversteek naar Europa wagen, dit meldt persbureau Reuters. Met drie merken wil de fabrikant ons continent veroveren.

Omoda, Jeacoo en Exlantix. Nee, het zijn niet mijn nieuwe sterke wachtwoorden. Het zijn de namen van de merken van Chery Automobile die naar Europa komen.

De Omoda 5 wordt dit jaar nog in Spanje gelanceerd en zal daar zo’n 30.000 euro kosten. Meer over het model lees je hier. Wanneer het merk ook naar Nederland komt, is onduidelijk. Wel laat Chery Automobile weten dat zowel Omoda als Jaecco op alle Europese merken gelanceerd gaan worden. Exlantix zal begin 2025 worden geïntroduceerd als volledig elektrisch merk.

Naar Europa

Chery Automobile denkt er over na niet de volledig fabricage en assemblage in China houden. De fabrikant laat weten dat bezig is met lokale assemblage. Dit zou betekenen dat er ook in Europa een Chery Automobile fabriek gebouwd wordt. Naar verluidt neemt het merk volgend jaar een beslissing waar en of er in Europa auto’s gebouwd worden voor de Chinese automerken.