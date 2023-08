Jongeren vallen als een blok voor deze Omoda 5! Hoopt Omoda…

Deel dit: Share App Mail Tweet

Eigenlijk zouden we een standaardbericht moeten maken voor alle nieuwe Chinese merken die naar Nederland komen. Eentje met open plekken in de tekst, zodat we daar de merknaam kunnen invullen. Want nu moeten we telkens weer een invalshoek verzinnen, ook voor deze Omoda 5.

Afijn, jongeren gaan dus als een blok vallen voor deze elektrische SUV, hoopt Omoda. Want het merk zegt zich duidelijk te richten op jonge autokopers met een midden- tot hoog inkomen.

Omoda 5 met uniform design

Aan het design van de 5 is dat niet te zien, wat ons betreft. Hij oogt als de zoveelste elektrische SUV uit China, met een dichte neus, spitse dagrijverlichting en koplampunits daaronder. Enkele maanden geleden schreven we al een bericht over het uniforme design van Chinese merken.

Eerste kwartaal in Nederland

De Omoda 5 wordt in het eerste kwartaal van 2024 in Nederland, België en Luxemburg geïntroduceerd. Op het moment van schrijven wordt de auto al in Spanje en Italië geleverd. Omoda is op de Nederlandse markt in gesprek met verschillende dealerorganisaties voor de verkoop.

De Omoda 5 heeft een actieradius van 450 kilometer

Wat de precieze specificaties van de Europese 5 zijn, is officieel nog niet bekend. In China wordt het model geleverd met een 51 kWh-batterij, een 224 pk leverende elektromotor en een actieradius van maximaal 450 kilometer.

Het interieur lijkt er fraai uit te zien, met twee 12,3-inch displays onder een gebogen ‘glasplaat’. Volgens Omoda heeft de 5 semi-autonome systemen, die op niveau 2,5 opereren. De zelfrijdende ‘levels’ gaan van 0 (geen autonomiteit) tot 5 (volledige autonomiteit). De meeste auto’s zitten nu op 2.

Ook SUV’s in B- en C-segment

Overigens wordt de SUV in China ook met verbrandingsmotoren verkocht. Hij gaat daar door het leven als Chery Omoda 5. Het model is ook al te koop in onder meer Australië, Israël, Mexico en Turkije.

Bij de 5 blijft het in Europa overigens niet. Omoda vertelt dat er later ook andere elektrische modellen hierheen komen. Het gaat dan om cross-overs en SUV’s – uiteraard – in het B- en C-segment.