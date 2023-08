Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Ferrari Purosangue kost minder dan een Volkswagen Up

Een Ferrari Purosangue voor het geld van een Volkswagen Up. Waar kunnen we tekenen? Uiteraard is dit een typisch gevalletje ‘te mooi om waar te zijn’.

We achten de kans klein dat je daadwerkelijk op dit artikel hebt geklikt met het idee een heuse Purosangue voor minder dan 20 mille op de kop te tikken. De super-SUV (oh nee, zo mogen we hem niet noemen) kost gewoonlijk ruim een half miljoen euro.

Prijskaartje van het Ferrari Purosangue-schaalmodel

Een klein prijsje betekent een kleine Ferrari Purosangue. Het betreft een uiterst realistisch schaalmodel van Alamgam. De modelautofabrikant bracht ons eerder deze 1:8-schaal Aston Martin DB5 en zelfs een schaalmodel van Bugatti’s befaamde W16. Het bedrijf maakt al sinds 1995 miniatuurversies van legendes uit de autosport en luxueuze premiummerken.

We noemden het zojuist een ‘klein prijskaartje’, maar dat is enkel ten opzichte van the real deal. Vergeleken met andere schaalmodellen is het een uiterst prijzige modelauto. Er worden slechts 199 stuks gebouwd van de kleine Ferrari Purosangue en als je er een wil bemachtigen, zul je minimaal 14.990 euro tevoorschijn moeten toveren.

Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht een buitensporige prijs voor een modelauto, maar het is niet zomaar een schaalmodelletje. Voor elk van de bijna 200 1:8-schaal Ferrari Purosangue-modellen is zo’n 300 uur aan handarbeid nodig. Bovendien gebruikt Alamgam de exacte lakkleur die je ook op de echte Purosangue terugvindt.

Het kan nog duurder

Staat Ferrari-rood je niet aan? Dan kun je ook kiezen voor een bespoke-uitvoering, waarbij je het Ferrari Purosangue-schaalmodel naar eigen smaak mag aankleden. Het prijskaartje schiet dan wel omhoog tot een kleine 20.000 euro. Dat is bijna net zoveel als een nieuwe Volkswagen Up! (vanaf 20.039 euro).

20 mille voor een miniatuur-Ferrari Purosangue waarbij je het hemelse V12-geluid er zelf bij moet fantaseren. Voor dat geld tik je ook deze 90s-sportwagen op de kop. Misschien heeft deze niet het sierlijke Italiaanse design, maar onder de kap vind je wel een échte V12.