Waarom Honda met NSX niet wist waaraan het begon | Sjoerds Weetjes 358

Dat Ayrton Senna, de veel te vroeg overleden Formule 1-coureur, meewerkte aan de onderstelafstelling van de Honda NSX is algemeen bekend. Daar heeft Sjoerd van Bilsen het in de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes dan ook niet over. Hij selecteerde belangrijke feiten die niet zo bekend zijn. Dít moet je weten over de Honda NSX.

Maak opnieuw kennis met de Honda NSX. De eerste generatie om precies te zijn. De middenmotor-supercar die in prototypevorm op de autoshow in Chicago in 1989 debuteerde, om vervolgens enkele maanden later de show te stelen op de autobeurs in Tokio. In 1990 kwam in de Japanse fabriek de eerste NSX van de band.

De Honda NSX

Hoe kwam de NSX tot stand? Wat betekent NSX? Waarom wilde Honda een sportwagen bouwen? Stond Ferrari als concurrent meteen voor de loop van Honda’s supercarwapen? Het zijn enkele vragen waarop Sjoerd in deze aflevering antwoord geeft. Hij gaat terug naar 1984 en loodst je via de vijf ontwikkelingsjaren naar de marktintroductie, om vervolgens te eindigen bij het productie-einde. De NSX verdient waardering, al krijgt hij dat uiteraard van velen al.

Voor deze video had Sjoerd een bijzonder fraai exemplaar tot zijn beschikking. De Honda NSX in uitmuntende staat, want alles oogde als fabrieksnieuw. Zijn witte handschoentjes kon hij over het motorblok halen, want door de smetteloze conditie bleven zijn handschoenen spierwit. Uiteraard droeg Sjoerd ze wel, want hij wilde geen vingerafdrukken op de NSX achterlaten, zoals dat voor alle onderwerpen in de videoreeks geldt.