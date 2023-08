Deel dit: Share App Mail Tweet

Zwarte zaterdag: Deze Europese wegen en tunnels kan je beter mijden

De ANWB waarschuwt voor aankomende Zwarte zaterdag, 5 augustus. Het wordt erg druk op de Europese wegen. In dit artikel lichten we de wegen en tunnels uit die je beter kan mijden.

5 augustus wordt de drukste reisdag, zo schat de ANWB. Vooral in Frankrijk worden flinke files verwacht.

Frankrijk

De ANWB verwacht in Frankrijk flinke files rond Bordeaux en op de A7 tussen Lyon en Orange op de welbekende Route du Soleil. Ook op de A9 van en naar de Spaanse grens worden flinke files verwacht.

Duitsland

Ook Duitsland maakt zich op voor een drukke zwarte zaterdag. Het best kan je de routes naar de Noord- en Oostzee dit weekend mijden. In het zuiden van Duitsland wordt ook veel drukte verwacht bij de grensovergang met Oostenrijk. Naast de drukte zijn er ook veel wegwerkzaamheden bij onze oosterburen. Deze zomer ruim 1400.

Italië

Kijken we naar Italië, dan kan je op zwarte zaterdag drukte verwachten op de routes richting de kust en meren. Vooral op de A22 en de Brennerautobahn vanaf Oostenrijk en terug zal het druk zijn. Ook de A1 en A4 zijn beruchte pijnpunten.

Zwitserland

In Zwitserland kan je beter de St. Gotthardtunnel mijden of op een andere dag doorkruisen. De tunnel is het drukte punt van de A2.

Oostenrijk

Ook de Tauern- en Karawankentunnel zullen vakantiegangers die vaker richting Slovenië reden over de A10 of A11 wel herkennen als drukke tunnels, ook nu dus tijdens Zwarte zaterdag.

België

In België heb je met name last van de werkzaamheden op de E25 bij Luik.

Afgesloten voor caravans Let goed op als je met een caravan op pad gaat. De Cointetunnel richting Luxemburg is afgesloten voor auto’s met caravan. Omrijden kan via Namen.

Nederland

In Nederland wordt er zaterdagavond gewerkt aan de A4 en de A10 bij Amsterdam. De A12 van Utrecht naar Arnhem is dicht tussen knooppunten Grijsoord en Waterberg. De Heinenoordtunnel (A29) wordt vanaf 5 augustus 01.00 uur in beide richtingen voor enkele weken afgesloten. Daarbij is de N7 bij Groningen dicht tot eind augustus.

Toch op weg tijdens Zwarte zaterdag

Ga je toch op weg op Zwarte zaterdag. Houd dan rekening met extra reistijd. Kan je Zwarte zaterdag mijden, blijf dan gewoon een dagje langer thuis of op de camping!