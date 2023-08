Deel dit: Share App Mail Tweet

Vergeet de Sprinter-camper, zo wil iedere Mercedes-liefhebber op vakantie

In de coronatijd gingen met name campers als zoete broodjes over de toonbank, inmiddels is de hype over. Kampeerwagens hebben ook niet enkel voordelen. Zo rijdt je als autoliefhebber de hele vakantie in een logge, zware diesel waarop het woord ‘rijplezier’ niet van toepassing is. Dat is bij deze unieke kampeercombinatie wel anders.

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om een gigantische camper te kopen met een inpandige garage voor jouw sportauto. Maar je kunt ook een huisje achter je aan trekken, en dat is soms ontzettend stijlvol. Zoals deze Mercedes-combinatie, gebouwd door de specialisten van Mechatronik.

Een Mercedes-Benz W128 220 SE als trekpaard

Het trekpaard is een Mercedes-Benz W128 220 SE uit 1960. De klassieker beschikt over een 2,2-liter zescilinder benzinemotor die goed is voor 105 pk. Deze motor is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vier verzetten.

De auto is door de Duitse fabrikant als vierdeurs sedan, tweedeurs cabriolet en tweedeurs coupé geleverd. Van deze laatste carrosserievariant zijn er slechts 830 gemaakt, dus we hebben het hier over een exclusieve auto. De auto van Mechatronik is nog een stukje unieker. De coupé heeft namelijk een schuifdak, iets wat je niet vaak vindt op een W128 coupé. Hoeveel exemplaren er exact geleverd zijn met zonnedak, is niet bekend.

Helemaal gerestaureerd door Mechatronik

De Mercedes heeft slechts 58.000 kilometer op de teller staan en ziet er als nieuw uit. De auto heeft dan ook samen met de caravan een restauratie ondergaan.

De combinatie werd gebouwd bij Mechatronik, een bedrijf dat wordt gezien als een van de beste en restaurateurs van klassieke Mercedessen en absolute top als het gaat om het bouwen van restomods. De Duitsers maken niet alleen oude auto’s als nieuw, maar zorgen er soms ook voor dat oudere auto’s weer mee kunnen in het hedendaagse verkeer.

Zo reed Autovisie-collega Peter Hilhorst in Mercedes-Benz M-SL die onderhanden is genomen door Mechatronik.

De Mercedes-Benz W128 220 SE heeft nog wel zijn originele aandrijflijn, techniek en interieur dat tot in de puntjes verzorgd is door de Duitsers. De caravan is daarentegen niet zoals fabrikant Austermann hem origineel geleverd heeft. Hoewel de opzet van de caravan hetzelfde is gebleven, heeft de stoffen bekleding op de banken plaats gemaakt voor bruin leer en is de exterieurkleur aangepast op dat van de Mercedes-Benz. Zo is het een prachtig passend setje.

De bruintinten van de jaren 60 maken van de caravan een mini-tijdscapsule. Die caravan is bovendien heel uniek. Wanneer je gaat rijden is-ie relatief smal (1,35 meter), maar kom je eenmaal op bestemming aan dan zijn beide zijkanten uit te schuiven tot een woonruimte van 2,15 meter breedte. Bovendien ontstaat er dan een achterdeur, en kunnen er volgens de verkoper tot wel acht personen aan tafel zitten. Haal de tafel weg, klap de banken om in een bed en er verschijnt een royale slaapruimte die twee meter breed en twee meter lang is.

In totaal zijn er slechts 1300 van dit soort caravans tussen 1955 en 1963 door Austermann gemaakt. De combinatie tussen de caravan en de Mercedes-Benz W128 220 SE is dan ook niet goedkoop. Inclusief de Duitse btw werd er in 2021 nog 129.000 euro voor deze prachtige combinatie gevraagd. Maar oh, wat heb je dan een droomcombinatie voor op de camping! Al zal dit exemplaar in de toekomst vooral naar autoshows worden gereden…