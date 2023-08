Deel dit: Share App Mail Tweet

Op deze manier wordt de Toyota GR86 toch betaalbaar in Nederland

Autorijden in Nederland is duur, helemaal als je en nieuwe auto koopt die op papier veel uitstoot. Om deze reden was de Toyota GR86 niet echt een aantrekkelijke auto in Nederland.

Autovisie heeft de Toyota GR86 nog twee weken in de duurtestgarage staan. Hoewel we veel plezier beleefden aan een coupé, blijft de Japanner een zwaar minpunt achter zich aanslepen: zijn prijs.

Dit kost de Toyota GR86 nu

En dan hebben we het niet over de netto catalogusprijs. Die is voor de instapper namelijk iets meer dan 32 mille. ‘Koopje’, hoor ik je denken. In Nederland kwam hier echter nog een flink bedrag bij.

Met bijna 7 mille aan BTW en net geen 25.000 euro aan BPM, kocht je de Toyota GR86 voor 66.000 euro. De betaalbare sportcoupé is in Nederland dus nooit echt betaalbaar geweest.

Zo wordt de sportcoupé toch betaalbaar

Maar daar moet verandering in komen. Nu de eerste Toyota GR86 officieel uit productie is, lijkt er een volgende generatie op de planning te staan. Dit meldt het doorgaans welingelichte Autocar.

Een nieuwe Toyota GR86 zou niet meer een ongeblazen 2,0-liter boxermotor hebben, maar de kleinere driepitter die je kent van de GR Yaris. Deze 261 pk sterke aandrijflijn zou bijgestaan worden door een elektromotor. Volgens het Briste medium krijgt de GR86 dus een hybride-aandrijflijn. In dat geval zou de auto in Nederland een stuk goedkoper worden door minder BPM-straf.

Toyota heeft nog geen nieuwe GR86 aangekondigd noch enige geruchten bevestigd.