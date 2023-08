Deel dit: Share App Mail Tweet

Kia en Hyundai roepen bijna 100.000 auto’s terug om brandgevaar

Kia en Hyundai roepen in de Verenigde Staten meer dan 91.000 auto’s terug. De reden: brandgevaar.

Eind maart riepen de Koreaanse fabrikanten al 571.000 andere auto’s terug in de VS. Het ging toen om de Hyundai Santa Fe (Hybrid) (plug-in hybride), de Hyundai Santa Cruz en de Kia Carnival.

Ditmaal gaat het om 52.000 auto’s van Hyundai. De modellen Palisade, Tucson en Sonata moeten terug naar de fabrikant. Bij Kia gaat het om de Soul en de Sportage, in totaal 40.000 auto’s. De genoemde modellen kunnen beschadigde elektrische onderdelen bevatten. Deze kunnen zorgen voor brand.

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen tijd 10 meldingen binnengekomen van brand. Het zou gaan om zes Hyundai’s en vier Kia’s. Er zou geen spraken zijn van verwondingen.

Kia en Hyundai raden hun klanten aan om de auto’s niet in een garage te parkeren. Het best is om de voertuigen in de buitenlucht neer te zetten, in afwachting van mogelijk reparaties.

In Nederland?

Autovisie wacht nog op inhoudelijke reactie van Kia en Hyundai Nederland. Dit artikel krijgt een update.