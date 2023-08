Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe laktechniek van McLaren gaan verzekeraars niet leuk vinden

Heb je geld? Dan is bij een aantal autofabrikanten niets te gek. Sterker nog, ze laten maar wat graag al jouw wensen in vervulling gaan, want de marges op dat soort personalisatie-opties zijn hoog. Neem deze bijzondere laktechniek van McLaren bijvoorbeeld…

McLaren kan wel wat extra inkomen gebruiken, want de Britse sportwagenfabrikant is al een tijdje aan de kwakkelende hand, onder meer omdat de nieuwe Artura al keer op keer is uitgesteld vanwege technische problemen.

Spectrum-thema van Mclaren

Daarom introduceert McLaren op de eveneens nieuwe 750S (Sjoerd van Bilsen maakte er recent een video over) het zogeheten Spectrum-thema. Dat is een lakkleur, die van voren naar achteren in stapjes overgaat van licht op donker. Lekker duur om te repareren als iemand er een deur tegenaan gooit.

Voorheen vloeiende overgang

Helemaal nieuw is het concept niet. Eerder al bood McLaren klanten de mogelijkheid om hun auto te bestellen in bijvoorbeeld , met een vloeiende overgang van de ene kleur in de ander.

Rechte lijnen, gebogen plaatwerk

Volgens McLaren Special Operations, de personalisatietak van het merk, moet het Spectrum-thema met een ongelofelijke precisie worden aangebracht op de koets van de 750S en dat geloven we graag. Delen van de lijnen ogen recht, maar zijn aangebracht op gebogen plaatwerk. Dat is knap.

Drie kleuren: blauw, grijs en oranje

Overigens kun je het Spectrum-thema niet in iedere kleur bestellen. Voorlopig zijn alleen blauw, grijs en oranje beschikbaar, maar er komen er meer. Optioneel kan de onderkant van de actieve achtervleugel van de McLaren 750S worden afgewerkt in een contrasterende kleur.

Laatste McLaren zonder hybridetechniek

Denk trouwens niet dat die typeaanduiding een tikfoutje is. De nieuwe 750S lijkt inderdaad als twee druppels water op een 720S. Hij is het laatste model van McLaren zonder hybride-aandrijving en pompt 750 pk uit de bekende 4,0-liter twinturbo V8 van het merk.