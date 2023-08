Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom kunstmatige intelligentie jou straks een kopje koffie aanbiedt

Mensen zijn zó 2022! Daar kun je in 2025 niet meer mee aankomen, natuurlijk, op straffe van een neerbuigende blik, rollende ogen en een gefluisterd ‘boomer’. Mensen worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Ook als autoverkoper…

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich snel. Zo snel zelfs dat AI (artificial intelligence) binnen twee jaar net zo goed nieuwe auto’s kan verkopen als een mens dat kan, aldus een Zweedse techfirma.

Kunstmatige intelligentie voor autovideo’s bestaat al

Volgens Johan Sundstrand, algemeen directeur van Phyron, duurt het nog slechts achttien maanden voordat de AI-toepassing ChatGPT kan optreden als autoverkoper.

Zijn bedrijf werkt aan AI-gegenereerde voice-overs voor promotievideo’s. Wervende teksten dus, inclusief een zogenoemde ‘call to action’, die zonder tussenkomst van een menselijke copywriter of acteur worden geschreven en uitgesproken.

Deze AI is speciaal getraind voor de autobranche

De software van Phyron is getraind voor de autobranche en weet wat er belangrijk is aan een auto, wat de consument waarschijnlijk wil weten, welke extra’s aangestipt moeten worden, enzovoort. En dat zou de kunstmatige intelligentie dus tot een goede autoverkoper maken, zo denkt Phyron.

Hoe het bedrijf dat precies voor ogen heeft, is niet bekend. Moet er een robotje door de showroom wandelen met een AI-gegenereerde stem? Zullen potentiële kopers voor een scherm moeten gaan zitten, misschien?

Wat nou als er zich een louche AI ontwikkeld?

We zijn in ieder geval benieuwd of de AI ook is voorbereid op het aanbieden van een kopje koffie, het onderhandelen over de prijs en het negeren van een vrouw in de showroom, ook al wil zij de auto kopen, niet haar man die naast haar staat.

En hoe weet zo’n kunstmatige intelligentie nou wat hij/zij/het mag weggeven? Moet de software leren dat nieuwe vloermatten acceptabel zijn, maar een gratis trekhaak niet? Oh joh, misschien ontstaan er ooit wel louche AI’s, die meteen zelf even de kilometerstand terugdraaien.