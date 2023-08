Deel dit: Share App Mail Tweet

In dit land mag je geen snelle auto’s rijden met een normaal rijbewijs

Als je in Nederland je rijbewijs haalt, mag je iedere personenauto rijden – ongeacht vermogen. De regering van Australië vindt dit erg gevaarlijk. In het land van kangoeroes en Ford Rangers is nu een speciaal rijbewijs nodig als je in snelle auto’s wil rijden.

Nederlanders kennen dergelijk systeem wel van motoren. De rijbewijzen zijn opgedeeld in A1 (lichte motor max. 11 kW en 125 cc), A2 (middelzware motor max. 35 kW) en A3 (zware motor onbeperkt vermogen). Voor auto’s doen we minder moeilijk om veel pk’s.

Geen snelle auto’s rijden met een normaal rijbewijs

Hoewel het ergens logisch klink dat je met meer vermogen een ander rijbewijs moet hebben, heeft niemand echt zin om opnieuw les te volgen en naast een examinator in de auto te stappen. Daarbij heeft het CBR het al druk zat.

In Australië hoef je dan ook niet een geheel nieuw rijbewijs te halen om met snelle auto’s te rijden. Door middel van een extra cursus naast je gewone rijopleiding, kan je een zogenaamde ‘U Licencse’ behalen. Die U staat niet als bij de BYD Seal voor ‘Utility’, maar voor ‘Ultra High Power Vehicles’.

🏎️ Wat zijn snelle auto’s? Volgens de Australische regelgeving is een auto snel als er meer dan 375 pk per 1.000 kilogram beschikbaar is. Is het voertuig zwaarder dan 4.500 kilogram dan geldt deze wet niet meer.

Hoewel zo’n cursus voor een speciaal rijbewijs niet onoverkomelijk is, zullen sommige liefhebbers van snelle auto’s toch balen van de nieuwe regelgeving. Naast de cursus ben je als bestuurder namelijk ook verplicht om hulpsystemen als tractiecontrole aan te laten. Doe je dit niet, dan krijg je een boete van 5.000 Australische dollar, net geen 3.000 euro.

Dit alles is natuurlijk bedoeld om ongelukken te voorkomen. Vindt er dan toch een ongeluk plaats, dan wordt met de nieuwe regels de veroorzaker harder gestraft dan voorheen.