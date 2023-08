Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze auto zonder wielen meer dan een miljoen euro kost

Zoek je nog een leuk hobbyprojectje voor het najaar? Dan is deze restauratieklus misschien iets voor jou. Op dit moment is het niet veel meer dan een (prijzige) hoop aluminium, dus aan jou om er weer een blinkende Aston Martin van te maken.

We hoeven niet geheimzinnig te doen over het model waar het hier om gaat. De iconische lijnen van de Aston Martin DB5 zijn onmiskenbaar, ook in het kale koetswerk van dit exemplaar dat in juli 1964 van de band rolde.

Duurder dan een rijdend exemplaar

Tussen 1963 en 1965 werden iets meer dan 1.000 DB5’s gebouwd, al werd ook recent nog een handjevol DB5’s in James Bond-uitvoering geproduceerd. Voor exemplaren in goede staat kruipen de prijzen richting een miljoen euro.

Het vreemde is dat deze kale carrosserie meer moet kosten dan een werkend exemplaar. Voor het koetswerk van de Aston Martin DB5 wordt zo’n 1.050.000 euro gevraagd. We gaan er maar vanuit dat je alle benodigde onderdelen om de auto af te maken erbij krijgt.

Aanbieder Hilton & Moss meent dat het feit dat met deze DB5 nog niet geknoeid is, als unique selling point kan worden beschouwd. “Een onaangeroerd exemplaar vinden is schier onmogelijk nu de meeste modellen flink onder handen zijn genomen en deel uitmaken van privécollecties”, zo valt te lezen in de advertentie op Classic Driver.

Aston Martin DB5 naar eigen wens

“Deze DB5 verliet de fabriek bijna 60 jaar geleden in een uiterst zeldzame kleurcombinatie: een Black Pearl-cassosseriekleur met een White Gold Connolly-interieur. Daarnaast was de auto uitgerust met de gewilde vijfbak van ZF, chromen wielen en Dunlop RS5-banden.” In deze staat is daar weinig van te zien.

Deze Aston Martin, waarvan het koetswerk is gerestaureerd, kan nu worden afgemaakt door de koper, stelt Hilton & Moss. Dat is een behoorlijke punt die op de ‘i’ moet worden gezet. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Het team van Hilton & Moss staat voor je klaar.

“We bieden een unieke kans om een ongerestaureerde Aston Martin DB5 te kopen en de auto naar eigen smaak nieuw leven in te blazen. Behoud de originele kleurstelling of voeg smaakvolle upgrades toe, zoals Borrani-wielen, airconditioning en stuurbekrachtiging. Ons deskundige restauratieteam kan het werk in eigen huis voltooien.”