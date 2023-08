Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 4×4 camper met plek voor je (cross)motor is voor echte alpha’s

Het is erg regenachtig en er zijn twee dingen waar je waarschijnlijk nu niet aan zit te denken: kamperen en motorrijden. Laat het Duitse merk Alphavan nu net een camper uitbrengen die die twee combineert.

Alphavan is niet zomaar een fabrikant van campers, maar het merk staat bekend om zijn stoere kampeerwagens voorzien van veel luxe opties en met een stoer uiterlijk – voor echte alpha mannen en vrouwen.

Camper voor echte alpha’s

Ook deze Mercedes Sprinter 4×4 Active Line van Alphavan is een stoere camper. Zo beschikt de kampeerwagen over dikke offroadbanden en kan je je motor of crossmotor meenemen op vakantie – of richting een circuit of crossbaan. Totaal kan er 700 kilogram geladen worden in de kleine garage.

Onder de motorkap van de camper ligt een 190 pk sterke dieselmotor die via een negentrapsautomaat alle vier de wielen aandrijft. Geen bijzondere specificaties hier, al doet het interieur de naam van het merk eer aan.

Mooie afwerking

Zo zijn de stoelen erg mooi afgewerkt, heb je tot 2,10 meter aan staruimte en heb je een keuken die van alle gemakken is voorzien. Zo is er een inductiekookplaat te vinden met twee pitten en kan je genoeg eten en drinken meenemen in je koelkast met een inhoud van 90 liter. Boven de koelkast hangt een 22-inch televisie. Ook beschikt de camper over internet van Starlink.

De compacte badkamer in de camper is voorzien van wastafel, douchekop en toilet. ’s Avonds kan je tot rust komen in een groot bed van 200 cm bij 160 cm boven de garage waar je motor of crossmotor staat. Van deze garage kan je ook een slaapkamer maken.

Voor de camper is een C1-rijbewijs noodzakelijk

Een handige luxe camper dus, en daar is het prijskaartje ook naar. Alphavan vraag voor de stoere kampeerwagen zo’n 226.000 euro. Het gevaarte rijden met een B-rijbewijs is niet toegestaan. Althans, als je nog wat spullen mee wil nemen. Het maximale gewicht van de camper – dus met de 700 kilogram belading – bedraagt 4100 kilogram. Een C1-rijbewijs voor de 4×4 is dus noodzakelijk.