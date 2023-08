Deel dit: Share App Mail Tweet

Vakantiegangers opgelet! Met deze lekke band-truc stelen criminelen je spullen

Vakantieganger die met de auto richting Zuid-Europa gaan moeten extra goed opletten. Criminelen in Frankrijk en Spanje proberen namelijk je spullen te stelen door midden van de lekke band-truc.

De truc begon in Spanje maar zou nu op verschillende plekken in Europa worden toegepast. In Spanje en Frankrijk is het risico het grootst dat je slachtoffer wordt van de truc.

De lekke band-truc

De Spaanse politie waarschuwt vakantiegangers via Twitter. In de video is te zien hoe de truc wordt uitgevoerd.



Als je voor de slagboom staat bij een tolweg, komt er een auto achter je te staan. Uit deze auto stapt een crimineel die je band lek steekt. Hierdoor moet je al snel weer stoppen. Op de dichtstbijzijnde parkeerplaats – waar je waarschijnlijk stopt – staan andere leden van het criminele groepje die aanbieden om je te helpen.

Terwijl de en ene man of vrouw je helpt, zal de andere je spullen uit de auto stelen. In de video is te zien dat het niet enkel bij tolpoortjes gebeurt, maar dat de criminelen ook op parkeerplaatsen toeslaan. Aan te raden is dan ook om goed op je spullen te letten en als je uitstapt altijd direct je deuren op slot te doen. Helemaal als je onverwachts een lekke band hebt!