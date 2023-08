Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de duurste oldtimer-occasion van Nederland

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsites door. Ditmaal gingen we op zoek naar de duurste oldtimer-occasion van Nederland.

Hoewel er wellicht duurdere oldtimers bij liefhebbers en verzamelaars in de garage staan, is deze auto de kostbaarste die je op dit moment kan kopen.

De duurste oldtimer-occasion van Nederland

De duurste oldtimer-occasion van Nederland is een Ferrari 275 GTB, een model dat behoort tot de meest legendarische Ferrari’s aller tijden. Hoewel eigenlijk iedere autoliefhebber blij zou worden van een 275 in zijn of haar garage, is dit vroege exemplaar niet de beste versie van het model.

Twee jaar na de introductie van de Ferrari 275 kwam de 275 GTB/4. Met vier bovenliggende nokkenassen en zes carburateurs leverde de 3,3-liter V12 meer vermogen dan voorheen. Het totaalvermogen kwam uit op zo’n 300 pk, al claimde Ferrari dat de auto 320 pk leverde bij 7500 toeren per minuut.

De duurste oldtimer-occasion van Nederland heeft drie Weber-carburateurs en twee bovenliggende nokkenassen. Ferrari claimde een vermogen van 280 pk bij 7600 toeren per minuut. In praktijk ligt het vermogen dichter bij de 250 pk.

Een heerlijke oldtimer

Welke versie je ook hebt, het vermogen wordt altijd via een handgeschakelde versnellingsbak, met synchronisatieringen, naar een sperdifferentieel tussen de achterwielen gestuurd.

Hoewel de duurste oldtimer-occasion van Nederland wellicht niet de ultieme 275 is, blijft het een geweldige klassieker. Daarbij beschikt deze specifieke auto over uitgebreide documentatie en ziet hij er erg goed uit. Een klein minpuntje vinden we in het interieur. Hier is een radio ingebouwd.

De occasion

De Ferrari 275 GTB staat te koop bij Gallery Aaldering met een kilometerstand van iets meer dan 130.000 kilometer. Wat kost de duurste oldtimer-occasion van Nederland? 2,25 miljoen euro.

Klik hier om de advertentie te bekijken.