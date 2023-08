Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Toyota Land Cruiser is nog lang geen hybride

Toyota laat de nieuwe Land Cruiser zien. Hoewel het design zichtbaar teruggrijpt naar het verleden, is de terreinauto zelf een stuk moderner geworden. Al moet je voor een hybride-aandrijflijn nog even geduld hebben.

De vorige Land Cruiser ging in 2007 in productie. Nu pas is het tijd voor een nieuw model.

De nieuwe Toyota Land Cruiser

Het design van de nieuwe Toyota Land Cruiser is stoerder dan voorheen. Dit komt door het hoekige design en tal van retro-elementen. De ronde koplampen en de tweekleurige koets zijn niet standaard en vooralsnog voorbehouden aan de First Edition.

Van de First Edition worden er ongeveer 3.000 gebouwd voor Europa

Standaard is smalle Ledverlichting en een veel kleinere richtingaanwijzer. Toyota kiest ervoor om het merknaam volledig uit te spellen in de grille. Hierdoor lijkt de voorkant misschien wat op de neus van de FJ-cruiser.

Aan de achterkant is de vormgeving van de standaarduitvoering en de First Edition hetzelfde. Hier kan je goed zien hoe vierkant ontwerp is. De Land Cruiser is 1,98 meter breed, 4,92 meter lang en 1,87 meter hoog. Hoeveel de terreinwagen weegt, laat Toyota nog niet weten.

Een echte terreinwagen

Met enkel een geslaagd design verkoop je geen auto’s, helemaal geen Land Cruisers. De auto moet serieus terreincapabel zijn. Toyota geeft de nieuwe Land Cruiser daarom enkele upgrades. Zo is de gecombineerde stijfheid van de carrosserie en het frame 30 procent toegenomen. Hierdoor is het reactievermogen, de handeling en het rijcomfort beter.

Ga je echt ruw terrein in, dan kan je gebruik maken van de ontkoppelbare stabilisatorstang aan de voorzijde. Om ook nog eens comfortabeler door het terrein te ploeteren, heeft de nieuwe Land Cruiser een elektronisch stuurbekrachtigingssysteem. Hierdoor geeft het stuurwiel minder terugslag.

Toyota Land Cruiser vooralsnog enkel als diesel

Naar Nederland komt de Land Cruiser vooralsnog enkel als diesel. De aandrijflijn bestaat uit een 204 pk 2,8-liter turbodiesel en een achttraps automaat. Met 500 Nm aan koppel mag de Land Cruiser tot 3.500 kilogram trekken. Begin 2025 wordt de aandrijflijn pas geëlektrificeerd. De dieselmotor krijgt dan hulp van een 48-volt starter-generator. Of er later ook nog benzine-versies volgen, is nog onduidelijk.

Wat de Toyota Land Cruiser gaat kosten, is ook nog niet bekend. De eerste exemplaren komen begin 2024 naar Europa.