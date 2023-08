Deel dit: Share App Mail Tweet

525 pk en handbak: Deze Porsche 911 S/T is een puristisch feestnummer

Porsche trekt het doek van een nieuwe 911: de S/T. Die naam heeft niets met Ford te maken, maar is vroeger gebruik voor raceversies van de 911. Toch heeft de autobouwer met deze auto één focus: rijplezier.

De aanduiding S/T werd voor het eerst toegepast op de raceversie van de 911 S die vanaf 1969 leverbaar waren. Het model kreeg modificaties aan het onderstel, de wielen, de motor, de remmen en nog veel meer. Is dat bij deze S/T ook zo?

Atmosferische boxermotor met handbak

Dat nieuwe Porsche 911 S/T gemaakt is voor puristen en liefhebbers, moge duidelijk zijn. Voor het eerst wordt de 525 pk sterke ongeblazen 4,0-liter boxermotor van de GT3 RS gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, in dit geval met zes verzetten.

De koppeling is vervangen door een lichtgewicht exemplaar. Samen met een enkelmassa-vliegwiel komt de motor sneller op toeren. In totaal is er 10,5 kilogram aan roterende massa bespaard.

De S/T is Porsches verjaardagscadeau voor 60-jarig bestaan van de 911

Schakel je snel genoeg, dan sprint de Porsche 911 S/T van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts 3,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 300 kilometer per uur.

Minder gewicht voor de Porsche 911 S/T

De Porsche 911 S/T heeft niet enkel minder gewicht in de aandrijflijn. Ook de carrosserie is lichter geworden. Door aanpassingen aan onder andere de voorklep, portieren en door het plaatsen van magnesium velgen en lichtgewicht glas, is de S/T 40 kilogram lichter dan de 911 GT3 met handbak. Ook het ontbreken van achterwielbesturing en isolatiemateriaal draagt bij aan het gewicht van 1.455 kilogram.

Het onderstel en de aerodynamische eigenschappen zijn vooral ontwikkeld voor straatgebruik. Zo beschikt de Porsche over uitschuifbare achterspoiler en is het onderstel niet zo hard als dat van de GT3 RS. Het interieur is in de basis simpel uitgevoerd. Echter, zonder meerprijs kan je de kuipstoelen ook vervangen door elektrisch verstelbare sportstoelen.

Porsche 911 S/T marktintroductie

De Nederlandse marktintroductie van de Porsche 911 S/T staat gepland voor oktober. De oplage is gelimiteerd tot 1963 exemplaren.