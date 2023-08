Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Citroën C4 X – tóch ook op benzine

Sinds een tijdje heeft de Citroën C4 gezelschap van de Citroën C4 X, een sedanversie. Nu het uitvoeringenaanbod van dat model compleet is stellen we er een naar wens samen.

De in 2020 geïntroduceerde Citroën C4 is inmiddels een bekende verschijning op de Nederlandse wegen. In 2022 kwam daar als verrassing de Citroën C4 X bij. Een soort sedanversie, maar dan wat hoger op de poten. Het blijft immers een ‘X’-model. Nu alle uitvoeringen van het model leverbaar zijn, maken we kennis met een duik in de prijslijst en stellen er een samen. Meer over de achtergrond van het model lees je hier.

Citroën C4 X toch niet alleen elektrisch

Dat complete uitvoeringenaanbod zit hem vooral in de leverbare motoren. Aanvankelijk meldde Citroën dat de C4 X in landen “met een sterk ontwikkelde infrastructuur voor elektrisch rijden”, waaronder Nederland, alleen leverbaar zou worden als Citroën ë-C4 X. Opmerkelijk genoeg kwam men daar al snel op terug. Het motorenaanbod van de Citroën C4 X is vrijwel gelijk aan dat van de reguliere C4.

Het begint met de PureTech 100 met handgeschakelde zesbak, gevolgd door de PureTech 130 met achttrapsautomaat. De getallen in de motoraanduiding geven het vermogen in pk aan. Voor de volledig elektrische Citroën ë-C4 X is er keuze uit de 50kWh 136 en 54kWh 156. Daarbij staat het eerste getal uiteraard voor de grootte van het batterijpakket en het tweede geval weer voor het motorvermogen in pk. De elektrische modellen zijn dus de krachtigste van het aanbod. De twee EV-modellen hebben een actieradius van respectievelijk 360 en 418 km (WLTP).

Citroën C4 X of Citroën C4?

Wil je de PureTech 130 met handbak? Dan moet je de reguliere Citroën C4 hebben. Hetzelfde geldt als je nog wilt dieselen, met de BlueHDi 130 met achttrapsautomaat. Voor de rest komt het motorenaanbod van beide modellen overeen. Vanwege een net wat betere stroomlijn heeft de ë-C4 X een fractioneel grotere actieradius dan de ë-C4, maar zeker in de praktijk is het verschil te verwaarlozen. Qua uitvoeringen en uitrustingen gaan beide modellen volledig gelijk op.

Behalve dat je de een wellicht mooier vindt dan de ander, is hét argument om voor de Citroën C4 X te kiezen en niet voor de C4 de bagageruimte. In de gewone C4 past 380 liter bagage (1.250 liter met de achterbank plat), in de C4 X past 510 liter (1.360 liter met de bank plat). Daarbij zit er geen verschil tussen de wel of niet elektrische versie.

Prijzen Citroën C4 X

Op financieel gebied gaat de reguliere C4 er met de winst vandoor, maar het verschil is ook hier minimaal. De Citroën C4 is er vanaf 31.710 euro, de Citroën C4 X vanaf 32.560 euro. De C4 X met PureTech 130 is er vanaf 36.320 euro en de ë-C4 X heeft een vanafprijs van 40.990 euro.

Standaarduitrusting

Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 18-inch stalen velgen met wieldop, zwarte exterieuraankleding, met leder bekleed stuurwiel, stoffen bekleding, een 5-inch digitaal instrumentarium (tussen analoge tellers), 10-inch centraal touchscreen, automatische airconditioning met actief carbonfilter, rijstrookassistentie en nog enkele basisvoorzieningen op gebied van assistentiesystemen.

De uitvoering Feel Pack (v.a. 36.320 euro) breidt dat uit met onder andere 18-inch lichtmetalen velgen, extra comfortabele Advanced Comfort Seats, deels kunstlederen bekleding, stuurwielverwarming en een achteruitrijcamera. Topmodel Shine (v.a. 38.610 euro) maakt het aanbod compleet met onder meer een ander type lichtmetalen velgen, wat luxere exterieuraankleding, deels lederen bekleding, adaptieve cruise control, een head-up display, keyless entry. navigatie en het volledige aanbod aan assistentie- en veiligheidssystemen.

Wij gaan voor het Feel Pack. Die biedt net wat meer dan het absolute basismodel, maar alles erop en eraan hoeft van ons ook niet. Bovendien kunnen we dan kiezen voor de 130 pk sterke benzinemotor, waar basismodel Feel alleen de 100 pk sterke versie biedt. Ja, of de elektrische aandrijving, maar daar kiezen we vandaag ook niet voor. Tot slot vinden we de (uitvoering gebonden) lichtmetalen velgen net wat mooier dan de standaard wieldoppen.

Exterieuraankleding

Standaard is de Citroën C4 X wit. Zeker van een merk als Citroën zou je een wat sprankelender kleur verwachten. Zelfs als we doorklikken, zien we vooral zwart en grijstinten. Voor 550 euro meerprijs is er keuze uit grijs, donkergrijs en zwart. Voor 750 euro behoren parelmoerwit en rood tot de mogelijkheden. Wij gaan zonder twijfel voor die laatste. Zoals gezegd zit de wielkeuze vast aan de uitvoeringkeuze.

Interieuraankleding

Bij de interieuraankleding zijn we ook snel klaar, want de standaard half kunstlederen bekleding Ambiance Urban Grey is de enige mogelijkheid.

Losse opties Citroën C4 X

Een optie zonder meerprijs is Telemaintenance, waarbij de auto zelf in de gaten houdt wanneer onderhoud of reparaties noodzakelijk is. Keyless entry en Pack Safety met extra assistenten (resp. 300 en 250 euro) laten we zitten. De stuur- en voorruitverwarming (samen 300 euro) zijn wel welkom, net als het iets uitgebreidere infotainment met navigatie (800 euro). Eventueel kan je voro 900 euro een af fabriek trekhaak toevoegen.

Opmerkelijk genoeg komen we hier toch nog zaken voor verdere exterieuraankleding tegen. Een contrasterend zwart dak bijvoorbeeld (400 euro), donkerrode exterieuraccenten (100 euro) of nog wat extra zwarte accenten op de gekozen velgen (ook 100 euro). Alleen die laatste vinken we aan.

Met de lange lijst van accessoires zullen we je niet vermoeien. Het enige wat we daarvan kiezen zijn de sierlijsten op de dorpels voor en achter (96,22 euro) en de vloermatten (82,91 euro). Te opvallend om niet te benoemen: net als bij Peugeot kan je een uitneembaar espressomachientje in de bekerhouder laten plaatsen (321,51 euro).

De Citroën C4 X zelf samenstellen

Aan het einde van de configurator meldt het prijskaartje van het samengestelde exemplaar 38.499 euro. Mooi, we hebben alles dat we willen en zijn nog steeds iets voordeliger uit dan we met het meest luxe uitrustingsniveau zouden zijn geweest. Alle prijzen en uitrustingen nog eens rustig nakijken? Die zijn samen met de configurator te vinden op www.citroen.nl.