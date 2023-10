Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de nieuwe Toyota C-HR in Nederland

Toyota maakt de Nederlandse prijzen bekend van de nieuwe C-HR. De auto is er als plug-in hybride en gewone hybride.

Toyota trok afgelopen juni het doek van de nieuwe C-HR. De Coupé High Ride (C-HR) is volledig vernieuwd, al kan je de aandrijflijnen kennen van de andere modellen van het merk.

De goedkoopste Toyota C-HR

De nieuwe Toyota C-HR is te bestellen vanaf 37.295 euro. Voor dit geld krijg je een 1.8 Hybrid in de basisuitvoering.

Deze aandrijflijn levert 140 pk en volledig elektrisch rijden is niet mogelijk. Kies je voor het hoogste uitrustingsniveau bij deze aandrijflijn, Executive, dan ben je net geen 46 mille kwijt.

De 2.0 hybride

De Toyota C-HR met de 2,0-liter viercilinder als hybride is er vanaf net geen 45 mille. Deze aandrijflijn is goed voor 190 pk. Ga je voor het hoogste uitrustingsniveau bij deze aandrijflijn, GR Sport Première Edition, dan ben je 53.395 euro kwijt.

De Toyota C-HR plug-in hybride

In dat geval kan je waarschijnlijk beter voor de 223 pk sterke plug-in hybride gaan, waarmee 66 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Die is er namelijk vanaf net geen 46 mille. Het duurste uitrustingsniveau is ook de GR Sport Première Edition. Deze is er vanaf 56.895 euro. Hoe zuinig die plug-in hybride aandrijflijn in de Prius is, lees je hier.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Toyota verwacht de eerste C-HR’s rond de jaarwisseling af te leveren. De (plug-in) hybrides zijn nu al te bestellen.