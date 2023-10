Deel dit: Share App Mail Tweet

MG 4 Electric met 520 kilometer range is opeens 3500 euro goedkoper

De MG 4 Electric is normaal gesproken al een uitstekende aanbieding, maar nu de importeur de prijs van de Trophy Extended Range heeft verlaagd helemaal. Die variant, met maar liefst 520 kilometer range, wordt tijdelijk 3500 euro minder duur.

De MG 4 Electric Trophy Extended Range is sinds kort op de markt, met een 245 pk sterke elektromotor, een 77 kWh-batterij en een range van maximaal 520 kilometer. Hij stond in de prijslijst voor 41.285 euro, maar mag nu tijdelijk voor 3500 euro minder weg.

MG 4 met grootste range

Dat betekent dat de Trophy Extended Range, die het grootste bereik heeft van alle MG 4’s, net zoveel kost als de Luxury-variant: 37.785 euro. De Luxury heeft 204 pk en een 64 kWh-batterij, net als de Comfort, en komt tot een actieradius van 435 kilometer.

Wie de Trophy Extended Range voor 3500 euro minder wil hebben, moet snel zijn. De aanbieding geldt tot 31 oktober.

MG 4 vanaf 32.285 euro

De MG 4 Electric is er vanaf 32.285 euro. Voor dat geld levert het Chinese merk de Standard, die een 170 pk leverende elektromotor koppelt aan een 51 kWh-accu, voor een range van 350 kilometer.

XPower met maar liefst 435 pk

Aan de bovenkant van het leveringsprogramma staat de nieuwe MG 4 Electric XPower, die voor 42.285 euro een vermogen levert van maar liefst 435 pk, met 600 Nm koppel. Zijn topsnelheid is begrensd op 200 km/h. De sprint naar 100 km/h is in 3,8 seconden gepiept.