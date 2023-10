Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse zonneauto komt honderden kilometers verder dan gedacht

Het praktijkverbruik van elektrische auto’s ligt in sommige gevallen veel hoger dan door de fabrikant opgegeven, maar niet in geval van de Nederlandse offroad zonneauto. De Stella Terra komt honderden kilometers verder dan gedacht.

De Stella Terra is een zonneauto van een groep studenten die aan de Technische Universiteit van Eindhoven studeren. Het is niet de eerste keer dat het Solar Team Eindhoven een bijzondere auto ontwikkeld, zo is er ook al de Stella Vita.

Veel verder

De Nederlandse offroad zonneauto heeft een actieradius van 550 kilometer, als er offroad gereden wordt. Ga je op een verharde weg rijden, op een zonnige dag, dan is tot wel 710 kilometer aan rijbereik mogelijk. Dat is 30 procent meer dan in eerste instantie werd gedacht.

Onder de ideale omstandigheden rijdt de zonneauto van de studenten nog veel verder. Tijdens een testrit in de Marokkaanse Sahara, waar de zon natuurlijk flink op de panelen brandt, werd 1000 kilometer afgelegd.

De auto weegt ondanks alle panelen 1200 kilogram en heeft een topsnelheid van 145 kilometer per uur.

Nederlandse zonneauto

Door het falen van Lightyear is wellicht de hoop dat er ooit een (Nederlandse) zonneauto echt in productie gaat weg. Daarbij is maar de vraag of zonnepanelen op je auto echt de efficiëntste manier is van energie opwekken – in ons land.

Momenteel is er al wel een plug-in hybride zonneauto te bestellen: de Toyota Prius. De nieuwste generatie is leverbaar met zonnepaneel in het dak.