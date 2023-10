Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze bijna nieuwe elektrische cabrio koop je voor nog geen 15.000 euro

‘Elektrische auto’s zijn duur,’ is een veelgehoorde klacht. Omdat we liever denken in mogelijkheden dan problemen, gaan we op zoek naar een goedkope elektrische auto. We vinden een cabrio als bijna nieuwe occasion voor nog geen 15.000 euro.

Elektrische cabrio’s zie je nog maar weinig. Er is wel een van Mini, de Fiat en Abarth 500e zijn te bestellen en MG komt met de Cyberster. Echter, als occasion kan je nog maar weinig auto’s zonder vast dak vinden.

Betaalbare elektrische auto

Toch vinden we een elektrische auto als occasion met een cabriodak. Het is een Citroën E-Mehari. De auto heeft een accupakket met een capaciteit van 30 kWh waarmee je maximaal 100 kilometer op buitenwegen haalt en maximaal 200 kilometer in de stad. Geen flinke actieradius dus, al heeft natuurlijk ook niet iedereen dat nodig. De laadsnelheid is tevens niet vergelijkbaar met nieuwere EV’s. De occasion is maximaal met 3,7 kW op te laden.

Je moet dus niet te veel willen rijden en je moet de betaalbare elektrische cabrio lang aan een laadpaal zetten. Heeft de Citroen E-Mehari nog meer beperkingen? Ja. Allereerst de snelheid. Met een maximale snelheid van 110 kilometer per uur is hij niet echt vlot te noemen en door zijn gewicht van 1285 kilogram kan je minder goed over het strand rijden dan met de originele Mehari. Nog een nadeel van deze betaalbare elektrische auto is de veiligheid. Bij de crashtest haalde de cabrio niet de beste score.

De cabrio-occasion

Genoeg nadelen van de Citroën E-Mehari. Het is bovenal ook een leuke verschijning die je dus voor niet al te veel geld koopt. We vinden een occasion voor net geen 15.000 euro. De elektrische auto komt uit 2016 en heeft volgens de kilometerteller net geen 7.000 kilometer ervaring. Kortom, bijna nieuw – als je het bouwjaar even vergeet.

Let wel, de auto is in 2018 geïmporteerd en de kilometerstand staat dus pas vanaf 2018 geregistreerd in ons land. Hoewel dit niet direct wil zeggen dat de kilometerstand niet klopt, moet je bij importauto’s extra goed opletten of de tellerstand wel juist is. Lees hier hoe het zit met importauto’s en teruggedraaide kilometerstanden.

