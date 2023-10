Deel dit: Share App Mail Tweet

Vind je dat je goed kan inparkeren, dan ben je waarschijnlijk geen vrouw

De eeuwige strijd tussen mannen en vrouwen om wie het best kan rijden, zal tot de komst van zelfrijdende auto’s niet over zijn. En aan die kwestie gaan wij onze vingers ook niet branden. Autoverzekering.nl deed wel onderzoek naar wat de bevindingen van mannen en vrouwen zijn over hun eigen gedrag. En wat blijk: mannen kunnen eigenlijk alles beter, vinden ze zelf.

Het onderzoek is gedaan onder duizend Nederlanders. Er is gevraagd naar wat mannen en vrouwen zelf van hun rijgedrag vinden. Kortom, pak vast wat flinke korrels zout. Het resultaat van het onderzoek zegt niets over het daadwerkelijke rijgedrag van een geslacht.

Mannen of vrouwen, wie kunnen er het best inparkeren

Het verschil is niet extreem groot. Uit het onderzoek blijkt dat 81 procent van de Nederlanders zichzelf een goede inparkeerder vindt. 87 procent van de mannen zegt vol vertrouwen een parkeervak in te draaien. 71 procent van de vrouwen zegt dit ook te kunnen.

Ook zeggen vrouwen zelf – niet onze woorden – vaker dat zij niet goed kunnen navigeren. 92 procent van de mannen zegt goed te zijn in navigeren en slechts 77,5 procent van de dames beweert hetzelfde. Veel vrouwen zeggen zonder Google Maps hun bestemming niet bereikt te hebben (22,5 procent). Mannen hebben meer vertrouwen in hun kaartleesvaardigheden. Slechts 8 procent beweert nergens aan te komen zonder Google Maps.

Deze groep rijdt minder hard

Opvallend is dat vrouwen bijna net zo vaak vinden dat ze veilig rijden als mannen, maar dat zij over het algemeen minder hard rijden, naar eigen zeggen. 44 procent van de mannen houdt zich niet aan de snelheidslimiet terwijl 38 procent van de vrouwen dit doet.