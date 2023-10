Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom dë ëlëktrischë Citroën ë-C3 ënorm bëlangrijk is voor Nëdërland

Irritant hè, al die puntjes op de e. Weet je ook hoe een persbericht van Citroën er ongeveer uitziet, want het merk wil per se dat we Citroën ë-C3 zo schrijven.

Afijn, er zijn belangrijkere zaken, zoals de Citroën ë-C3 zelf. Want met één klap laat Citroën de concurrentie sterretjes zien. Het merk komt als eerste met een echt bruikbare EV voor zo’n 24.000 euro.

Citroën ë-C3 vs. Dacia Spring

Niet meteen in de pen klimmen nu, want we zijn de Dacia Spring niet vergeten. Die is en blijft de meest betaalbare elektrische auto op de markt, maar zijn specs halen het niet bij die van de Citroën ë-C3.

De Spring kost in de basis 21.750 euro, maar heeft slechts 44 pk en een range van 230 kilometer. De 23.400 euro kostende Spring Extreme is sterker (65 pk), maar levert wel 10 kilometer aan bereik in.

Iets meer dan 24.000 euro

Citroën heeft al bekendgemaakt dat de ë-C3 bij ons 24.290 euro gaat kosten en daarvoor krijgen kopers / leaserijders een 113 pk sterke elektromotor, een 44 kWh accu en een range van maximaal 320 kilometer.

De ë-C3 gaat in 11 seconden van stilstand naar 100 km/h, haalt een topsnelheid van 135 km/h en is met maximaal 100 kW op te laden (de Dacia Spring haalt niet meer dan 30 kW).

Op basis van Indiase C3

De Citroën staat op het Smart Car-platform van Stellantis, dat al in India en Zuid-Amerika wordt gebruikt voor het C3-model daar. Er komen later ook brandstofvarianten van de ë-C3.

De Indiaase elektro-C3 werd begin dit jaar onthuld en heeft dezelfde wielbasis en actieradius als de ë-C3. Hij is alleen slechts 57 pk sterk en heeft een kleinere accu (29,2 kWh), die niet van het type LFP is.

Grootste comfort in z’n klasse

Typisch Citroën is dat het merk met de ë-C3 claimt de meest comfortabele auto in zijn klasse te bouwen. Alle uitvoeringen van de ë-C3 zijn standaard voorzien van zogenaamde Progressive Hydraulic Cushions.

Dat betekent dat de veren en dempers hulp krijgen van hydraulische stootkussens, die aan het einde van de veerwegen de klappen zachter opvangen dan traditionele, mechanische bump stops.

Vooral meer hoofdruimte

De ë-C3 is 4,01 meter lang, 1,76 meter breed en heeft een wielbasis van 2,54 meter. Zijn buitenmaten zijn dus nagenoeg gelijk aan die van zijn voorganger, alleen in de hoogte kwam er zo’n 6 centimeter bij.

Volgens Citroën levert dat de bestuurder en passagier 3 centimeter meer hoofdruimte op. De grondspeling van de C3 is vergroot van 13,5 naar 16,3 centimeter.

Het design van de ë-C3 is niet opzienbarend. De verhoudingen komen duidelijk van de C3, zoals die al in India en Zuid-Amerika wordt verkocht, met als enige écht nieuwe elementen het ovale Citroën-logo, dat op de ë-C3 debuteert, en de Oli-achtige lichtunits.

Wanneer in Nederland?

De eerste exemplaren van de Citroën ë-C3 verschijnen in het tweede kwartaal van 2024 op de Nederlandse wegen. Er zijn maar twee uitvoeringen: You en Max.

Citroën ë-C3 You en Max

De eerste is standaard uitgerust met onder meer LED-koplampen, handmatig bediende airconditioning, cruise control, parkeersensoren achter en een digitaal instrumentarium.

Het infotainmentscherm op de foto hoort bij de Max-uitvoering. Wie kiest voor de You krijgt een telefoonhouder op de middenconsole, waarmee een smartphone aan de auto kan worden gekoppeld.

Opmerkelijk is ook dat alleen de Max een in de verhouding 60/40 neerklapbare achterbank heeft. Met de tweede zitrij op z’n plek is de kofferbak 310 liter groot (plus 10 liter ten opzichte van de C3).