Mazda MX-30 eSKYACTIV R-EV: Terugkeer van de wankelmotor

Eindelijk, een auto met een verhaal. Dit is niet zomaar de zoveelste elektrische SUV. De Mazda MX-30 eSKYACTIV R-EV is uniek, want hij gebruikt een rotatiemotor als generator.

Deze bijzondere plug-in, officieel bekend als de MX-30 eSKYACTIV R-EV, is in grote mate een elektrische auto, met een elektromotor die altijd paraat staat met zijn 170 pk en 260 Nm om de voorwielen aan te drijven.

Een wankelmotor

Wat deze auto echter onderscheidt, is het gebruik van een verbrandingsmotor als generator, en niet zomaar een motor: het is een wankelmotor. Liefhebbers zullen met heimwee denken aan legendarische Mazda-modellen zoals de RX7 en de Mazda Cosmo.

⚙️ Wat is een wankelmotor? Een wankelmotor is een type verbrandingsmotor dat werkt door een driehoekige rotor binnenin een ovaalvormige behuizing te laten draaien. De rotor beweegt in een continu cirkelvormige beweging, waardoor er compressie en verbranding plaatsvindt in verschillende delen van de behuizing. In vergelijking met de traditionele zuigermotoren heeft een wankelmotor minder bewegende delen en kan hij gemakkelijker hogere toerentallen bereiken. Dit zorgt voor een soepelere en krachtigere prestatie. Daarentegen verbruikt een wankelmotor veelal meer brandstof en olie, al is dit bij nieuwe (Mazda-)motoren vaak niet meer het geval.

Dit zijn sportauto’s met een uniek motorgeluid, dankzij de karakteristieke rotatiemotor. De meest iconische vertegenwoordiger was wellicht de Le Mans-racer 787b. Tien jaar geleden werd de rotatiemotor uitgefaseerd met de RX-8.

De Mazda MX-30 eSKYACTIV R-EV is een plug-in hybride

De aandrijflijn van de MX-30 bestaat uit een elektrische motor van 170 pk en een enkele rotatiemotor met een inhoud van 830 cm³ en een vermogen van 75 pk. Deze technologie zorgt, net als in de volledig elektrische versie, voor een topsnelheid van 140 km/u. Het belangrijkste verschil zit in de grootte van de batterij: 35,5 kWh voor de volledig elektrische versie tegenover 17,8 kWh voor de plug-in hybride.

Dit resulteert in een elektrische actieradius van 85 km, maar dankzij de rotatiemotor kan je zonder te tanken of te laden toch wel 680 km halen op een tank van 50 liter benzine. Over het laden gesproken, de MX-30 kan snelladen met maximaal 36 kW.

Ter vergelijking, de volledig elektrische versie van de Mazda MX-30 heeft een maximale actieradius van 200 km en kan snel worden geladen met 50 kW.