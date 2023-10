Deel dit: Share App Mail Tweet

Vernieuwde Opel Corsa Electric heeft één groot probleem

In 2019 verscheen de huidige generatie Opel Corsa. De B-segmenter viel direct in de smaak, maar Opel vond het nu toch echt tijd voor een facelift. De Opel Corsa Electric krijgt naast een frisse neus ook een aantal pk’s erbij. Toch blijft de hatchback kampen met één groot probleem.

Autofabrikanten zijn vaak voorzichtig bij facelifts van populaire modellen. Toch moet ook de Opel Corsa in lijn blijven met de designtaal van het merk. Om die reden heeft de kleine hatchback nu dezelfde frisse Vizor-snoet als we op andere moderne Opels zien.

Facelift Opel Corsa Electric vooral op technisch vlak

Qua design is daar het meeste wel mee gezegd. Alles achter de voorbumper ziet er nagenoeg hetzelfde uit, al zullen de ontwerpers is Rüsselsheim vast menen dat we de facelift daarmee niet genoeg eer aan doen. Speciaal voor hen melden we dan ook maar dat de bumpers ietsjes anders getekend zijn, andere wieldesigns worden aangeboden, een nieuwe grijstint te kiezen is en Corsa voortaan breed staat uitgespeld over de achterkant. Frappant is dat er nog een kleine ‘e’ achter staat, terwijl de elektrische Corsa niet langer Corsa-e heet, maar Corsa Electric.

Op technisch vlak zijn er grotere veranderingen. Zo is de Opel Corsa Electric niet langer enkel met 136 pk elektromotor te krijgen. Net als in de Peugeot e-208 kun je de Opel nu ook met 156 pk elektromotor krijgen. Hoewel de accupakketten bijna even groot zijn (50 kWh en 51 kWh), verschilt te actieradius van beide uitvoeringen. Waar een sterkere variant vaak range inlevert, is dat bij de Corsa Electric niet het geval. De sterkere 156 pk-variant komt 405 kilometer ver volgens de WLTP-meetmethode, tegenover de 357 kilometer van de 136 pk-versie. Beide modellen laden met 11 kW aan de AC-paal en 100 kW aan de snellader.

(Nog) geen bemoeial

De 1.544 kilogram wegende Corsa Electric is vrij stevig geveerd met als gevolg dat hij vrij stuiterig rijdt. Het rempedaal voelt juist vrij sponzig. Iets dat vermoedelijk te maken heeft met het regeneratief remmen. In deze EV geen one pedal driving, de Corsa gaat pas flink regeneratief remmen als je het rempedaal beroert. In de Eco-stand is dat niet anders.

Die modus maakt de Corsa voornamelijk tergend langzaam. Met een 0 tot 100-tijd van 8,1 seconden is ook de 156 pk-versie niet bepaald snel te noemen, maar in de Sport-modus reageert de auto in ieder geval een stuk vlotter op input van je rechtervoet.

Door Europese wetgeving zijn veel moderne auto’s echte betweters geworden. Eén km/h te hard? Piep, piep, piep! Even je ogen niet op de weg? Piep, piep, piep! Uiterst vervelend. Het was dan ook een aangename verrassing dat de Opel Corsa Electric daar nog geen last van heeft. Maar daar komt verandering in. Vanaf komend voorjaar worden deze vervelende features ook verplicht in bestaande modellen.

Elektrische auto met een behoorlijk prijskaartje

Het grote probleem van de Opel Corsa Electric is echter niet dat, maar het flinke prijskaartje. Hoewel de 136 pk-variant niet duurder is geworden ten opzichte van het pre-faceliftmodel, is een startprijs van 35.000 euro nog altijd niet mals. De nieuwe 156 pk sterke Long Range-versie kost zelfs 37.000 euro. Voor dat geld koop je ook een MG 4 Luxury. Ja, die is een slag groter, maar het geeft aan hoeveel meer auto je kunt kopen voor dat geld. Bovendien heeft Stellantis-genoot Citroën zojuist de spotgoedkope ë-C3 onthult.