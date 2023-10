Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare, elektrische Citroën ë-C3 heeft 7 zitplaatsen!

Citroën verraste gisteren vriend en vijand met een volwaardige elektrische auto voor slechts 24.290 euro. Dat betekent dus ook veel goeds voor de SUV-versie die eraan komt.

Even een korte samenvatting: de Citroën ë-C3 is 113 pk sterk, heeft een 44 kWh-batterij en haalt daarmee een range van 320 kilometer. Daarmee is het model een stuk bruikbaarder dan de Dacia Spring.

Citroën ë-C3 met subsidie

Die heeft weliswaar een vanafprijs van 21.750 euro, maar doet qua specs duidelijk onder voor de Citroën, met een vermogen van 44 pk en een bereik van zo’n 230 kilometer.

De Citroën ë-C3 is dus een uitstekende aanbieding, helemaal als je de aankoopsubsidie van 2950 euro van de prijs afhaalt. De aankoopsubsidie die voor 2024 tóch niet is verlaagd, gelukkig.

Nóg goedkopere Citroën ë-C3

In 2025 lanceert Citroën zelfs nog een goedkopere versie van de ë-C3. Die zal met zijn vanafprijs nét onder de 20.000 euro zitten, maar komt op zijn accu helaas maar 200 kilometer ver.

SUV vervangt C3 Aircross

Door naar de SUV-variant van de Citroën ë-C3 dan. Die vervangt de oude C3 Aircross en komt ergens volgend jaar op de markt. Opvallend, hij valt in het B-segment, maar heeft zowaar drie zitrijen.

Afgeleid van Indiase versie

Op de eerste afbeeldingen van de auto is te zien dat hij duidelijk hoekiger en hoger is dan de ë-C3. Nou is de komst van de ë-C3 SUV niet écht een verrassing, overigens. In India werd de auto in mei al gelanceerd.

De Europese uitvoering komt er wel iets anders uit te zien. De gewone Citroën ë-C3 heeft bijvoorbeeld ook een Indiase afgeleide, die al in januari van dit jaar zijn debuut maakte en qua styling (en specs) afwijkt.

Ook met een benzinemotor

Van de elektrische Citroën ë-C3 komt volgend jaar ook een variant met benzinemotor. We verwachten dat dat bij de SUV precies zo zal zijn. Beide maken gebruik van het zogeheten Smart Car-platform.

Op het Smart Car-platform

Dat is een afgeleide van het eCMP/CMP-platform van Stellantis en wordt voornamelijk gebruikt voor modellen in opkomende markten, zoals India en Zuid-Amerika.

Citroën gebruikt de Smart Car-architectuur voor de ë-C3 omdat het kostenefficiënt is. Het is moeilijk om de prijs van een EV ónder de 25.000 euro te houden en toch winst te maken.