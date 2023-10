Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Mercedes-Benz CLE, hoeveel kost de coupé?

De Mercedes-Benz CLE-klasse is een geheel nieuwe modelserie, die de coupéversie van zowel de C-klasse als E-klasse vervangt. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis.

Het gebeurt regelmatig dat Mercedes-Benz een nieuw model introduceert, maar het is niet vaak dat het zelfs gaat om een geheel nieuwe modelserie. Het merk presenteert de Mercedes-Benz CLE, een nieuwe luxueuze coupé die zowel de C-Klasse Coupé als de E-klasse Coupé (en op termijn waarschijnlijk ook hun Cabrio-versies) vervangt. Qua afmetingen (4,8 meter lang) en positionering zit de nieuwe CLE wel vooral op het niveau van de E-klasse.

Twee Mercedes-Benz CLE-modellen

Bij introductie van de Mercedes-Benz CLE is er keuze uit twee modellen. De instapper is de CLE 200, met 150 kW (204 pk) en 320 Nm koppel. Als dat niet genoeg is, dan kan je gaan voor de CLE 300 met 190 kW (258 pk) en een maximum koppel van 400 Nm. De CLE 300 heeft ook vierwielaandrijving, waar bij de CLE 200 alleen de achterwielen worden aangedreven. Natuurlijk verschillen ook de prestaties van beide modellen. De CLE 200 bereikt in 7,5 seconden de 100 km/u en gaat door tot 240 km/u, de CLE 300 doet het in 6,5 seconden en gaat door tot de ‘standaard’ 250 km/h. Beide motorvarianten hebben mild hybrid-technologie en een negentrapsautomaat.

Prijzen Mercedes-Benz CLE

Aan de Mercedes-Benz CLE hangt een prijskaartje waarop minimaal 69.763 euro staat geschreven. Dat bedrag geldt uiteraard voor de CLE 200. De CLE 300 is leverbaar vanaf 79.618 euro.

Standaarduitrusting Mercedes-Benz CLE

De Mercedes-Benz CLE wordt, in ieder geval op dit moment, uitsluitend geleverd als AMG Line. De rest van de standaarduitrusting is natuurlijk ook al zeer compleet, dus we pikken er alleen een paar highlights uit: 19-inch lichtmetalen velgen, uitgebreide elektrische stoel- en stuurverstelling met geheugenfunctie, 12,3-inch digitaal instrumentarium, 11,9-inch centraal touchscreen, uitgebreid MBUX-infotainment inclusief Remote Services Premium.

Als we dan toch investeren in zo’n luxueuze coupé, gaan we gelijk voor het (op dit moment) topmodel, de CLE 300.

Exterieuraankleding

Visueel zit er geen verschil tussen de Mercedes-Benz CLE 200 en CLE 300. Ook is de auto dus standaard voorzien van het AMG Line-pakket. Voor 460 euro kunnen we nog wel kiezen voor het Night-pakket, met zwarte accenten op de velgen en extra getinte ramen. Doen we.

De standaardkleur is zwart, met als optie zonder meerprijs keuze uit heel donkergrijs, ‘gewoon’ grijs en donkerblauw. Voor 823 euro meerprijs behoren wit en rood tot de mogelijkheden. Niet-metallic grijs kost gelijk 1.803 euro extra, maar voor heel donker Manufaktur-grijs betaal je de hoofdprijs: liefst 4.223 euro. Overigens zijn alle optionele kleuren Manufaktur-kleuren. De configurator geeft aan dat heel donkergrijs het meest wordt besteld. Wij gaan voor blauw, dat valt lekker op tussen al die grijze (en zwarte en witte) Mercedessen.

Dan de wielen. De standaardexemplaren kunnen we zonder meerprijs vervangen door volledig zwarte versies. Optioneel voor 908 euro meerprijs zijn 19-inch of 20-inch AMG-velgen, waarbij de 19-inchversie ook weer volledig zwart is. Wij gaan voor de zwarte velgen zonder meerprijs.

Interieuraankleding

De standaardbekleding van de Mercedes CLE is zwart Artico-kunstleder in combinatie met zwart microvezel. Als optie zonder meerprijs is de volledige bekleding in Artico. Opties voor 182 euro zijn grotendeels lichtbruine of vrijwel witte bekleding. Voor 1.803 euro meerprijs krijg je echt leren bekleding in zwart. In voornoemde kleuren of felrood kost leer 1.984 euro extra. Nappa-leder behoort vanaf 3.013 euro (zwart) of 3.194 euro tot de mogelijkheden (bruin en wit). De lichtbruine en rode bekleding mogen blijkbaar niet in combinatie met onze blauwe carrosseriekleur. Dan houden we het maar bij de standaardbekleding, die is ‘stiekem’ ook het mooist.

Het oppervlak van onder andere het dashboard is bekleed met ‘metaalstructuur’. Voor 411 euro behoren lindenhout en walnotenhout tot de mogelijkheden. Een zilverkleurige ‘metallic stofmix’ en openporig hout met aluminium lijnen zijn met 472 euro iets duurder. Wij gaan voor walnotenhout. Voor de middenconsole (het onderste deel ervan tussen de stoelen) is alleen keuze uit hoogglans zwart en metaalstructuur (182 euro). Die laatste kan niet in combinatie met het door ons gekozen hout en slaan we dus over.

Pakketten en losse opties

Het spreekt haast voor zich dat op gebied van optiepakketten en losse opties ook nog van alles mogelijk is bij de Mercedes CLE. We noemen eerst eens de dingen die wij aanvinken. Dat zijn Dynamic Body Control (geen meerprijs, maar verplicht met achterasbesturing à 2.360 euro), het head-up display (1.198 euro), Burmester Surround Sound-systeem (1.343 euro), stoelventilatie voorin (914 euro), een interieurluchtfilter (182 euro) en het winterpakket (stuurwielverwarming en verwarmte ruitensproeiers, 436 euro) en extra zij-airbags achterin (454 euro).

Enkele opties die we niet kiezen voor onze Mercedes CLE: een panoramadak (1.718 euro), een trekhaak (1.180 euro), een subtiele AMG-spoiler achterop (424 euro), interieurvoorverwarming (1.476 euro) en extra assistentie- en parkeersystemen (557 tot 2.420 euro). Eventueel zijn opties ook samen te bestellen in het Premium-pakket (2.420 euro) of Premium Plus-pakket (7.139 euro). Als je de individuele opties van die pakketten toch al wilde bestellen, is dat iets voordeliger dan alles los aanvinken. Overigens zijn sommige opties alleen te bestellen in combinatie met een van deze pakketten. De Digital Light-koplampen bijvoorbeeld, om maar wat te noemen.

De Mercedes-Benz CLE zelf samenstellen

Afgezien van het kiezen voor de (voor nu) topmotorisering hebben we ons redelijk ingehouden met het aanvinken van opties. Uiteindelijk hebben we naar ons idee een Mercedes-Benz CLE samengesteld, die zich op bescheiden wijze onderscheidt van de massa. Hoe zou jij de CLE samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden in de configurator op mercedes-benz.nl.