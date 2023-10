Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla-rijder moet 20.000 euro betalen omdat zijn Model Y niet tegen regen kan

Ook van een elektrische auto verwacht je dat die werkt in de regen. Een Schotse Tesla-rijder stond daarom verbaasd te kijken toen de accu van zijn Model Y niet tegen water bleek te kunnen.

In het weekend van 7 en 8 oktober was het behoorlijk regenachtig in de Schotse stad Edinburgh. Toch reed een echtpaar zonder problemen met hun Tesla Model Y naar het centrum.

Vijf uur wachten

Toen ze terug wilden keren naar huis, wilde de Tesla echter niet starten. Volgens Edinburgh Live, dat het koppel sprak, moesten ze zo’n vijf uur wachten op de pechhulp van Tesla.

Daarna hoorden ze een aantal dagen niets van Tesla. Na een paar klachten aan het adres van de fabrikant kregen ze op woensdag telefoon. Er was water in de batterij gekomen en dat valt niet onder de garantie.

Rekening van 20.000 euro

De rekening zou maar liefst 17.374 pond bedragen, omgerekend 20.000 euro. “Ik stond met de mond vol tanden”, reageerde een van de mannen tegenover Edinburgh Live. “Serieus, mijn hart sloeg over.”

Na veel heen en weer gebel, kreeg hij een manager te spreken. Die vertelde naar verluidt dat het niet de schuld was van de bestuurder, maar ook niet van Tesla. “Er gold code geel in Schotland.”

Volgens de Model Y-rijder zei de manager verder dat dit soort problemen ook bij Land Rover en Mercedes voorkomen. “Begrijp ik goed dat Tesla’s niet geschikt zijn voor Schotland?”, reageerde de gedupeerde.

Klantenservice Tesla

Tesla heeft nu toegezegd een onderzoek in te stellen naar de zaak. Want als de klant niet verantwoordelijk is voor de verdronken batterij en Tesla is dat niet, wie dan wel?

Nou is dit een incident, natuurlijk, maar het is wel het zoveelste. De bouwkwaliteit van Tesla ligt duidelijk op een hoger niveau dan eerst, maar de service is zeker nog niet gelijk aan die van ‘traditionele’ merken.