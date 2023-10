Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de elektrische Citroën ë-C3 een absolute verkoophit wordt

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Met één perfect getimede klap laat Citroën de concurrentie sterretjes zien. Want het merk komt als eerste met een echt bruikbare elektrische auto voor minder dan 25.000 euro, de Citroën ë-C3.

De Citroën ë-C3 kost in Nederland 24.290 euro en daarvoor krijgen kopers/leaserijders een 113 pk sterke elektromotor, een 44 kWh metende batterij en een actieradius van maximaal 320 kilometer.

Citroën ë-C3 maximaal 135 km/h

De ë-C3 gaat in 11 seconden van stilstand naar 100 km/h, haalt een topsnelheid van 135 km/h en is met maximaal 100 kW op te laden (26 minuten van 20 tot 80 procent laadniveau).

Smart Car-platform Stellantis

Hij staat op het Smart Car-platform van Stellantis, dat al in India en Zuid-Amerika wordt gebruikt voor het C3-model daar. Er komen van de ë-C3 op termijn ook versies met benzinemotor.

Designelementen van Citroën Oli

Het design van de Citroën ë-C3 is niet opzienbarend. De verhoudingen komen duidelijk van de C3 zoals die in India te koop is, met als enige écht nieuwe elementen het ovale Citroën-logo.

Opvallend zijn ook de Oli-achtige lichtunits vóór en achter, met ertussenin horizontale, zwarte ‘roosters’. De eerste exemplaren van de ë-C3 verschijnen in het tweede kwartaal van 2024 in Nederland.

Geen lange optielijsten meer

Citroën wil af van ellenlange optielijsten en biedt de ë-C3 daarom aan in slechts twee uitvoeringen: You en Max. Aanvullende opties zijn er niet, behalve dan als het om de exterieurkleur gaat.

Fiat Panda op ë-C3-basis

Stellantis heeft aangekondigd meer betaalbare EV’s op het platform van de ë-C3 te gaan bouwen. Eén ervan is al bekend, de aankomende, elektrische Fiat Panda.

Concurrentie Citroën ë-C3

Andere merken zijn ook bezig met elektrische auto’s onder de 25.000 euro, zoals Volkswagen, dat in 2025 met de ID.2 komt, en Renault, dat volgend jaar al de nieuwe 5 introduceert.

Van de ë-C3 komt over twee jaar een nog goedkopere versie, met een vanafprijs van rond de 20.000 euro. Zijn range is met slechts 200 kilometer vrij beperkt.