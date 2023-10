Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Polestar 2 Long Range

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Polestar 2 Long Range.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

De daadwerkelijke actieradius van de Polestar 2

Het is nogal een belofte, 655 kilometer actieradius voor de Polestar 2. Temeer omdat het vorige model bij ons niet bepaald de meest efficiënte EV van het stel bleek.

Onder (op wat wind na) ideale omstandigheden, maar mét optioneel 20-inch lichtmetaal bleef de Polestar 2 op de normronde wederom een eind verwijderd van de fabrieksopgave, maar 467 kilometer als gevolg van 16,9 kWh/100 km noemen we meer dan bruikbaar.

Waarschijnlijk vanwege flinke drukte bij ons vaste laadstation lukte het niet om de opgegeven 205 kW snellaadcapaciteit te verifiëren. Vorige Polestar-modellen en Volvo’s met dezelfde techniek hebben bij ons echter zeer stabiel en onder alle weersomstandigheden gepresteerd, dus we twijfelen er niet aan dat dit wederom moet lukken bij deze Polestar 2.

Een vlakke laadcurve

Belangrijker dan de pieksnelheid is de vorm van de laadcurve. Met nog steeds 145 kW bij 40 procent ‘SoC’ en 100 kW bij 70 procent kun je van een vrij vlakke curve spreken. Op een leeg laadstation zal de beloofde 28 minuten voor 10 tot 80 procent laden geen probleem zijn.