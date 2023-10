Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule E-kampioen Dennis mag vrije training voor Red Bull rijden

De wereldkampioen in de Formule E Jake Dennis mag volgende maand in Abu Dhabi in de eerste vrije training in een auto van Red Bull rijden. Naast de 28-jarige Engelsman krijgt ook Formule 2-coureur Isack Hadjar deze kans. Dat heeft teambaas Christian Horner bij de Grote Prijs van Mexico gezegd.

Ze mogen tijdens een training de plek innemen van Max Verstappen en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez. Volgens de regels zijn de teams in de Formule 1 verplicht om twee rookies tijdens het seizoen een training te laten rijden.

Dennis heeft voor Red Bull gefungeerd als simulatorcoureur. Hij werd eerder dit jaar wereldkampioen in de Formule E, de klasse met elektrisch aangedreven auto’s. De Fransman Hadjar heeft in Mexico ook al de eerste vrije training gereden voor AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.