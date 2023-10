Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 compacte hatchbacks voor 10.000 euro

Kortgeleden hadden we in deze rubriek die voormalige bestsellers in het ‘B-segment’. Hier zijn drie alternatieven, even compact, best courant, maar net iets minder gewild, voor precies hetzelfde budget. In plaats van die Fiesta, Corsa of Polo koop je ook deze drie als occasion.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke compacte hatchback koop je voor 10.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie compacte hatchbacks voor 10.000 euro

1. Mazda 2 (2015 – 2020)

De 2 heeft een 1,5 liter ‘SkyActiv’-motor. Dit betekent iets meer cilinderinhoud, meer trekkracht en doordat die motor minder hard hoeft te werken, toch een bescheiden verbruik rond 1 op 16. Voordeel is het fijnere ‘motorcomfort’, met meer souplesse en minder geluid.

Daarbij stuurt en schakelt de 2 ook heel fijn. Het standaard onderstel rijdt het prettigst, fijner dan grotere wielen en platte banden. De interieurruimte is wat aan de krappe kant, net als de kofferbak, maar ja, hoe vaak gebruik je die ècht? Het aanbod van de Mazda is kleiner, maar bij een autobedrijf in Vaassen staat een zeer complete rode (2017, 99.000 km) voor € 9.995.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het énige euvel dat bij de 2 wel eens voorkomt, is dat de aansturing van de dynamo een kleine storing heeft. Inderdaad werkt de dynamo hierdoor niet meer en dat is op het dashboard zichtbaar. Het is een kleinigheidje, er bestaat zelfs een noodgreep om het onderweg op te lossen, maar in de garage is dit ook zó opgelost. Dat is alles!

2. Nissan Micra (2017 – heden)

Met ons budget van tien mille zitten we bij de Micra precies op het ‘snijvlak’ tussen het vorige en het huidige model. Wat wil je? Een wat ouder exemplaar met weinig kilometers, dat waarschijnlijk is gekoesterd door de vorige eigenaar, of de veel modernere, vlotter gelijnde die nu nog steeds nieuw te koop is, met wellicht wat meer kilometers?

De Micra rijdt heel gemakkelijk, is nèt ruim genoeg voor vier volwassenen, maar de voorstoelen kunnen vèr naar achteren voor uit de kluiten gewassen Hollanders. De 1,0 liter motor is wat tam en rijdt zo’n 1 op 17, de 0,9 met turbo is uiteraard wat vlotter. Bij een autobedrijf in Schiedam staat een spierwitte 1,0 (2017, 85.000 km) voor € 9.990.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het wordt bijna saai… Normaal gesproken laat de Micra je gewoon niet in de steek. Zorg op tijd voor deskundig onderhoud en je kunt echt blindvaren op de betrouwbaarheid van deze Micra. OK, een lekke band, òf een euvel dat door de bestuurder zelf wordt veroorzaakt -diesel in een benzineversie tanken, bijvoorbeeld-, tja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar dat kun je de Micra niet kwalijk nemen.

3. Toyota Yaris (2011 – 2023)

De reputatie van Toyota is heeft ertoe geleid dat een occasion relatief duur is. Oftewel: voor hetzelfde geld koop je een Toyota met net iets meer ‘rijervaring’, of een wat ouder exemplaar. Op de bekende occasionsites is dat snel terug te vinden.

Daar zien we ook dat het aanbod gebruikte Yarissen véél groter is dan van de andere twee merken. Natuurlijk rijdt zo’n Yaris goed en gemakkelijk, hij is ook lekker ruim, dat geldt ook voor de bagageruimte. Een 1,0 rijdt gemiddeld 1 op 16, een 1,5 Hybrid is nog een stuk zuiniger, maar dan komen we uit bij de wat oudere kilometervreters. Bij een autobedrijf in Wolvega staat een rode 1,0 ‘Trend’ (2016, 105.000 km) voor € 9.999.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De betrouwbaarheid van deze Yaris zit ook heel dicht tegen de 100% aan. Het komt wel eens voor dat een hybrideversie niet wil starten door een software-storing, maar dat is door de bestuurder zelf op te lossen (handrem erop, automaat in P, voet op de rem, startknop 15 seconden indrukken… klaar!). Bijzonder is dat een Yaris met automaat niet start, als de remlichtschakelaar kapot is. Dat is eigenlijk een ingebouwde veiligheid, maar bedenk het maar eens als je auto je in de steek laat!

Welke occasion wordt het?

Een echt ‘foute’ keuze is in dit geval niet te maken en er zijn nog wel merken/types die hier ook hadden kunnen staan, als alternatieven voor de bestsellers. De Toyota is relatief het duurst, de Nissan en de Mazda zijn bijna ex-aequo. Hm, lastig… doe mij die Mazda maar!