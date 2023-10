Deel dit: Share App Mail Tweet

Waterstof, de toekomst van de raceauto

Waterstof als brandstof voor de toekomstige raceauto, het is niet ondenkbaar. Sterker nog, het lijkt logischer dan elektriciteit.

Zoals BMW M-preses Frank van Meel in zijn interview al aangaf, ligt het voor de hand om te denken dat de langeafstandsracerij als laatste zal overstappen op batterij-elektrische aandrijving. Geen wonder dus dat het organiserend orgaan van de 24 Uur van Le Mans, de ACO, vooralsnog zijn kaarten op waterstof-elektrische raceauto’s lijkt te zetten.

Een raceauto op waterstof

Inmiddels heeft het samen met een aantal technische partners een derde waterstof-prototype onthuld, waarvan het de bedoeling is dat het ooit vanuit Garage 57 voor experimentele voertuigen zal deelnemen aan de 24 Uur van Le Mans.

Voor aandrijving van de achterwielen zorgt een enkele elektromotor met een maximumvermogen van 650 kW, die wordt gevoed door een brandstofcel met een output van 300 kW die dwars achter de monocoque ligt, en een 80 kilo zware bufferaccu onder de rug van de coureur die tot 400 kW energie kan afgeven.

Het is denkbaar dat het continuvermogen op een circuit als La Sarthe met zijn eindeloze rechte stukken een stuk lager ligt dan de 872 pk die de motor in principe kan leveren. De topsnelheid wordt ondanks het gebruik van een enkele reductieversnelling geschat op 320 km/h. In de twee tanks die op de plek liggen waar je normaliter de motor en transmissie vindt, ligt 7,8 kilo waterstof opgeslagen.

Daarmee kan een stint van ongeveer een halfuur worden afgewerkt. Bij de 24 Uur van Le Mans in 2024 moet een eerste mock-up van de auto klaar zijn, met enkele maanden later een eerste rollenbanktest en begin 2025 de roll-out op het circuit, zodat de auto hopelijk op tijd klaar is voor deelname aan de 24 Uur van dat jaar. Het doel is vooralsnog om een vergelijkbaar tempo te kunnen rijden als de GT3-auto’s.

Ligier

In de tussentijd zijn de Franse raceauto-constructeur Ligier en de Duitse techniekgigant Bosch bezig met een ander project. Ligier doneert de basisauto en zorgt dat-ie fatsoenlijk rijdt, Bosch doet de voertuigintegratie en ontwikkelt alle waterstof-gerelateerde onderdelen inclusief het veiligheidsconcept.

Het betreft een omgebouwde versie van de Ligier JS2 R silhouet-racer die normaliter bestemd is voor deelname aan one-make cups, vrije raceklassen of trackdays. Zijn buizenframe is deels vervangen door een monocoque van composietmateriaal en de standaard aandrijflijn met Ford-V6 is vervangen door een bedenksel van Bosch. Het betreft een niet nader genoemde ‘bekende’ drieliter V6-biturbo productiemotor, die is omgebouwd om op waterstof te kunnen lopen.

Het resultaat is een auto van 1.450 kilo rijklaar, met 570 pk, 650 Nm, een top van circa 280 km/h en alle geneugten die horen bij het rijden met een brandstofmotor: lekker door de acht versnellingen van de bak met dubbele koppeling rammen, genieten van het rijzende toerental, of juist de klappen bij het terugschakelen. Totdat de 6,3 kilo waterstof in de drie 700 bar-tanks leegraakt. En dat allemaal met betrekkelijk weinig uitstoot.

Weinig, maar niet niks, aangezien waterstof verbranden ook NO2 en andere schadelijke stoffen oplevert. Met deze twee auto’s worden tenminste stappen gezet, maar ze productieklaar krijgen en bovenal kunnen aanbieden voor een bedrag dat interessant is voor raceteams (om over de benodigde tankinfrastructuur nog maar te zwijgen), zal minstens zo’n grote uitdaging voor de toekomst betekenen.