Op zoek naar een occasion? Let op! Zo herken je schadeauto’s

De gemiddelde prijs van een tweedehands auto is in het afgelopen jaar met 30 procent gestegen. En daar spinnen ook oplichters garen bij, door (vaak geïmporteerde) schadeauto’s te verkopen. Zónder het schadeverleden te vermelden, uiteraard.

Maar hoe voorkom je nou dat je een automobiele kat in de zak koopt? Want schadeauto’s zijn niet altijd als zodanig te herkennen. Behalve als je weet waarop je moet letten.

Schadeauto’s vaak import

Van tweedehands auto’s die nieuw in Nederland zijn geleverd, kun je het schadeverleden nagenoeg altijd online controleren. Bij importauto’s is dat helaas niet het geval. Net als bij kilometerstanden wordt er vaak met schades gesjoemeld.

Hoe herken ik een importauto?

Een keurig autobedrijf zal waarschijnlijk vermelden dat een aangeboden occasion is geïmporteerd. Als dat niet het geval is, kun je de website van de RDW raadplegen.

Is de ‘datum eerste toelating’ hetzelfde als de ‘datum eerste tenaamstelling Nederland’, dan komt de auto uit Nederland. Is dat niet het geval, dan heb je met import te maken.

Online schaderapport opvragen

Van een origineel Nederlandse auto kun je op diverse websites, zoals finnik.nl of kentekencheck.nl, voor 10 euro het schadeverleden opvragen. Let wel, er staan alleen reparaties in die door een erkend bedrijf zijn uitgevoerd. Je kunt zien waar de schade zat, hoeveel de reparatie kostte en wat de tellerstand van de auto op dat moment was.

Zo herken je zelf schadeauto’s

Van geïmporteerde auto’s vind je geen schaderapport en van Nederlandse auto’s die niet door een erkende schadehersteller zijn gerepareerd ook niet. Gelukkig kun je schadeauto’s ook zelf herkennen.

Dat doe je door zelf een inspectie uit te voeren, het liefst bij daglicht en als de auto schoon en droog is. Belangrijk daarbij is dat je je niet laat opjutten door een verkoper. Neem de tijd om alle tips tegen schadeauto’s uit te voeren.

1. Inspectie aan de buitenkant

Sluiten de portieren mooi aan bij de koets?

Zitten er kleurverschillen in de lak?

Zijn de sluitnaden tussen carrosseriedelen gelijkmatig?

Zit er vocht in de koplampen of achterlichten?

Is de lakdikte overal gelijk? (hiervoor heb je een lakdiktemeter nodig)

Hebben de velgranden erg veel schade? Dit kan wijzen op een schadeauto of iemand die heel slecht is in parkeren.

Zijn de banden oneven afgesleten? (dat kan op schade aan het onderstel wijzen)

2. Inspectie aan de binnenkant

Zijn er sporen van lekkage, zoals schimmel, een muffe geur of kringen in de bekleding?

Als het stuur recht staat, staan de wielen dan ook recht?

Branden er lampjes op het dashboard die niet horen te branden?

Is er meer schade aan het interieur dan slechts de gebruikelijke slijtage?

3. Inspectie onder de motorkap

Is de radiateurbalk krom of gedeukt? (hij hoort recht te zijn)

Zijn er sporen van laswerk te zien?

4. Schadeauto’s op de brug

Is er schade te ontdekken aan de bodemplaat en de dorpels?

Hoe zien de draagarmen eruit? Zijn ze krom? Dan is er iets niet in de haak.

Mag je de auto van de verkoper niet op de brug zetten? Dan is dat verdacht.

5. Opletten tijdens de proefrit

Voel je abnormale trillingen?

Hoor je vreemde geluiden?

Trekt de auto naar één kant?