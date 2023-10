Deel dit: Share App Mail Tweet

Horner weerspreekt geruchten over snel vertrek Pérez bij Red Bull

Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft bij de Grote Prijs van Mexico geruchten over een voortijdig vertrek van Sergio Pérez bij het team weggewuifd. “Daar is absoluut geen sprake van”, reageerde Horner na de eerste twee vrije trainingen in Mexico-Stad.

Pérez kon zich de eerste races van het seizoen nog meten met Max Verstappen, maar raakte na een aantal mislukte kwalificaties de aansluiting kwijt bij de Nederlander, die na onder meer een reeks van tien zeges al ruim voor het einde van het seizoen zijn derde wereldtitel binnenhaalde.

Pérez presteerde steeds minder goed, hetgeen speculaties over een voortijdig einde van zijn dienstverband bij Red Bull voedde. Bovendien kwamen verhalen naar buiten dat Pérez binnen het team weinig steun geniet.

“Geruchten doen altijd wel de ronde in de Formule 1, vooral als er weinig te schrijven valt”, zei Horner. “Sergio heeft een prima relatie met het team én met Verstappen. We willen hem graag als tweede zien eindigen in het kampioenschap, want 1 en 2 in de titelstrijd hebben we nog niet eerder bereikt. Pérez had vorige week in Austin al een prima race en hopelijk heeft hij die vorm meegebracht naar zijn thuisrace. Hij heeft hier veel steun van het publiek en die energie kan hij goed gebruiken.”