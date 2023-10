Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 elektrische auto’s voor maximaal 15.000 euro

Je bent particulier en je gebruikt je auto vooral voor woon-werk verkeer en natuurlijk boodschappen en uitjes in het weekend. Een middenklasser met vier deuren en een achterklep is wel praktisch. Zou dat inmiddels ook een elektrische auto kunnen zijn?

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke elektrische auto koop je voor 15.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie elektrische auto’s voor maximaal 15.000 euro

Hyundai Ioniq Electric (2016 – 2019)

Nissan Leaf (2017 – heden)

Volkswagen e-Golf (2014 – 2017)

1. Hyundai Ioniq Electric (2016 – 2019)

De Ioniq is een opmerkelijke auto om te zien, maar dat is niet voorbehouden aan de elektrische versie. Hyundai leverde dit model met verschillende aandrijflijnen. Als bestuurder is het vooral even wennen aan de tweedelige achterruit. Het interieur is ruim genoeg, de bagageruimte is wel kleiner dan in andere Ioniqs, maar meet nog steeds 462 liter. De versie van de genoemde bouwjaren heeft een 28 kWh-accu en het verbruik ligt bij een normale rijstijl op 13 á 14 kWh/100 km. Een volle accu brengt je ongeveer 200 km ver.

Er is een bescheiden aanbod occasions beschikbaar. We zouden kiezen voor de witte ‘Premium’ (2018, 156.000 km) die voor € 14.950 wordt aangeboden door een autobedrijf in Beek en Donk.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Er is één euveltje bekend dat bij de elektrische Ioniq een heel enkele keer voorkomt. De auto laadt dan niet, als gevolg van aanslag op de punten in de oplaadaansluiting in de auto. Dat is te zien, heel voorzichtig wegschrapen met een klein mesje of een schroevendraaiertje is al voldoende om dit op te lossen. Tja… dènk daar maar eens aan, als het je ineens overkomt.

2. Nissan Leaf (2017 – heden)

Voor deze prijs zitten we nu net op de scheiding tussen de eerste en tweede generatie Leaf. De tweede is uiterlijk wat minder bizar, maar nog steeds een bijzondere verschijning. De Leaf heeft een lekker ruim interieur en 400 liter bagageruimte is ook geen behelpen. Adaptieve cruise control en rijstrookbewaking maakt cruisen op de snelweg heel relaxed. Dat scheelt ook in het stroomverbruik, dat meestal rond de 18 á 20 kWh/100 km ligt. Met de 40 kWh-accu betekent 100% lading dus goed 200 km actieradius.

Bij een autobedrijf in Teuge staat een ‘Zero Edition’ (2018, 178.000 km) in een bijzondere groen/grijze-kleur voor € 14.945.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Natuurlijk heeft Nissan een uitstekende naam, als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat geldt voor de Leaf niet anders. Een lekke band of iets dergelijks kan natuurlijk altijd gebeuren, maar klachten of euvels die verband houden met de techniek en de aandrijving zijn domweg niet bekend.

3. Volkswagen e-Golf (2014 – 2017)

Uiterlijk is de elektrische versie van de Golf nauwelijks van een normale Golf ‘7’ te onderscheiden. Door het hogere wagengewicht is de afstemming van het onderstel wel wat steviger, waarddoor de e-Golf iets minder comfortabel is, maar op de snelweg maakt het weinig verschil. Er zijn twee versies van de e-Golf, eentje met 86 kW vermogen en een 24,2 kWh-accupakket en later een met 100 kW vermogen en een 35,8 kWh-accu. De eerste versie is voor veel gebruikers al sterk genoeg. Het energieverbruik ligt bij de minst sterke tussen 12 en 15 kWh/100 km, wat een actieradius betekent tussen 160 en 200 km.

Bij een autobedrijf in Rhenen staat een mooie blauwe 86 kW-versie (2016, 121.000 km) voor € 14.950.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Zoals bij veel elektrische auto’s, komt het ook bij de e-Golf wel eens voor dat de laadkabel niet loskomt. Mechanische ontgrendeling is mogelijk met behulp van een zogenaamde Microswitch. Het instructieboekje brengt uitkomst. Het kan nooit kwaad dit in alle rust, overdag, eens rustig uit te proberen, dan weet je het maar vast!

Welke occasion wordt het?

Deze occasions komen in aanmerking voor overheidssubsidie. Let op: sommige aanbieders verrekenen die al in de vraagprijs. Onder voorwaarde dat er een laadpaal in de buurt is, kan elektrisch rijden prima in de genoemde situatie. Alle drie zijn goede keuzes. We nemen de Hyundai.