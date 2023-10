Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 ‘Duitse’ bestsellers voor maximaal 10.000 euro

Het zijn net niet meer de meest verkochte -nieuwe- auto’s, maar van oudsher zijn deze drie Duitse compacte modellen heuse bestsellers. Als occasions zijn ze nog steeds zeer gewild en -dus- relatief duur. Ja, maar je hebt hooguit tien mille te besteden, welke moet het worden?

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke ‘Duitse’ bestseller koop je voor 10.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie ‘Duitse’ occasions voor maximaal 10.000 euro

Ford Fiesta (2017 – 2022)

Opel Corsa (2014 – 2019)

Volkswagen Polo (2014 – 2017)

1. Ford Fiesta (2017 – 2022)

De Fiesta is op diverse vlakken een winnaar. Dit model is net iets ruimer dan zijn voorganger èn dan de twee concurrenten. Vier volwassenen passen erin, de bagageruimte is met 303 liter net de grootste.

Diverse functies zijn te bedienen op een ‘touchscreen’, héél goed is ook de functie die de auto ook in het donker automatisch laat stoppen voor voetgangers. De 74 kW driecilinder is sterk en soepel genoeg en haalt een verbruik rond 1 op 17. Bij dat alles stuurt en schakelt de Fiesta ook voorbeeldig, zoals het een Ford betaamt.

🇩🇪 Niet Duits Ford is natuurlijk niet Duits, maar de Fiesta wordt wel bij onze oosterburen gebouwd.

Bij een autobedrijf in Joure staat een donkergrijze 1.0 (2018, 151.000 km) voor € 9.999.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Een ‘zwart’ dashboard en een motor die niet start, kunnen worden veroorzaakt door een losse stekker onder de motorkap. Maar welke? Een andere stekker, bij de zekeringkast achter het dashboardkastje, veroorzaakt dat de auto niet reageert op de afstandsbediening, niet is te starten en compleet zonder stroom lijkt te zitten.

Slim: een lege batterij in de sleutel is op te laden in een opbergvakje in het dashboard. Als na een lege accu en starthulp het stuurslot vast zit, is even een ‘reset’ nodig, dus ook dat is een kleinigheid.

2. Opel Corsa (2014 – 2019)

In dit model debuteerde Opels zèlf ontwikkelde 1,0 liter en dat is de fijnste driecilinder die we zijn tegengekomen. Dat komt mede door toepassing van een balansas, waardoor de motor zo rustig loopt. Met 66 kW is die ook krachtig genoeg. Zó jammer dat die na enkele jaren uit productie is gegaan.

De zesversnellingsbak hóórt gewoon bij die motor, prima combinatie, goed voor een verbruik van 1 op 17,5. Vier volwassenen in de Corsa, dat kan nèt, de bagageruimte meet 285 liter. De voorstoelen zijn wat vlak, dat stoort pas op lange afstanden, het comfort is daarmee net voldoende. Bij een autobedrijf in Wolvega staat voor € 9.999 een blauwe 1,4 ‘Edition’ (2016, 49.000 km).

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Een Corsa die niet in de achteruit wil, komt door een gebroken borging aan de pook. Constant brandende remlichten worden veroorzaakt door een schakelaar die van slag is. Een losse stekker bij de brandstofdrukregelaar zorgt voor een slecht lopende 1,0 liter driecilinder.

Feitelijk zijn dit alleen kleinigheidjes, geen kostbare reparaties. Het dashboard veroorzaakt wel een onnodige paniek met meldingen over de bandenspanning -even bijpompen- of dat het hoog tijd wordt de olie eens te verversen. Gewoon tijdig onderhoud voorkomt dit.

3. Volkswagen Polo (2014 – 2017)

De Polo is zelfs zó populair, dat we voor hetzelfde geld uitkomen bij een exemplaar dat iets ouder is dan de twee concurrenten. Voor een auto van dit formaat rijdt hij mooi comfortabel en ook de 1.0 is op de snelweg mooi stil.

Het interieur is sober, maar wel net groot genoeg voor vier volwassenen, die ook 280 liter bagage kunnen meenemen. Een 1,2 rijdt ongeveer 1 op 15, een 1,0 zal net even zuiniger zijn. Juist omdat de vraag naar nette Polo’s zo groot is, worden er ook veel geïmporteerd. Dat geldt ook voor de witte ‘Comfortline’ (2015, 101.000 km) die voor € 9.999 wordt aangeboden door een autobedrijf in Lexmond, maar daar komen geen kosten meer bij.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De 1,0 liter driecilinder heeft wel eens last van een kapot gasklephuis, waardoor de motor niet meer op het gaspedaal reageert. De 1,2 en 1,4 liter motoren hebben een elektrisch bekrachtigde waterpomp. Daarvan kan de aandrijfriem stuk gaan, het is te hopen dat de bestuurder tijdig ziet dat de motor heetloopt.

Traag starten komt door een lekkende injector. Het komt ook voor dat de contactsleutel die diep genoeg in het contactslot gaat en dus de motor niet start. Niet-werkende centrale vergrendeling komt door beschadiging van de kabelboom.

Welke occasion wordt het?

Lastig, het drietal ontloopt elkaar niet veel. De Polo is doorgaans relatief duur, de Corsa bidt meer voor z’n geld, maar rijdt net even minder dan een Polo. De Ford is de fijnste auto om te rijden, maar de gekozen Fiesta heeft best veel kilometers gereden. Hm… toch de Polo!